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Next Generation Mobility

Elektro-Lastwagen sollen Fahrt aufnehmen

aum – 1. Juli 2026

Eon und Tank & Rast haben gemeinsam den Zuschlag für den Aufbau und Betrieb von Ladeinfrastruktur für schwere elektrische Nutzfahrzeuge erhalten. Das Projekt ist Teil des staatlich unterstützten Aufbaus eines Hochleistungs-Ladenetzes entlang der Autobahnen. Das vergebene Los umfasst insgesamt 195 Ladepunkte, die von beiden Unternehmen an 24 Standorten umgesetzt und jeweils zur Hälfte von einem der Partner verantwortet werden. Kern des Projekts sind 101 Megawatt-Ladepunkte (MCS) für kurze Zwischenstopps. Sie werden durch insgesamt 94 Ladepunkte mit 400 kW und 150 kW für flexible Zwischenladungen und für längere Standzeiten und über Nacht ergänzt.

Das Projekt umfasst neben der Ladeinfrastruktur auch zentrale technische Komponenten wie Netzanschlüsse, Trafostationen, IT-Anbindung und Reservierungssysteme. (aum)


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Schnellladesäule von Eon für Lkw.

Schnellladesäule von Eon für Lkw.

Photo: Eon via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 01. Juli 2026

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