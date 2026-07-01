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Next Generation Mobility

Woven City hat die ersten 100 Bewohner

aum – 1. Juli 2026

Mit 100 Personen in 50 Haushalten ist die Modellstadt Woven City von Toyota in ihre erste Projektphase getreten. Dort sollen neue Formen der Mobilität erprobt werden. Im Laufe der Zeit soll die Einwohnerzahl auf rund 300 wachsen. Die Menschen leben Seite an Seite mit Teams und Einzelpersonen, die Anwendungen entwickeln und verfeinern. Aktuell haben sich zwei Dutzend Partner dem Projekt angeschlossen, davon zwölf aus Tochterunternehmen des Toyota-Konzerns.

Der Schwerpunkt liegt auf Kooperationsprojekten für menschenzentrierte Mobilität und Systeme. Dazu gehören auch Projekte, die die Verkehrssicherheit verbessern und zu einer Welt ohne Verkehrsunfälle beitragen könnten, etwa Plattformen für autonomes Fahren, robotergestützte Logistik, Kommunikationssysteme der nächsten Generation sowie tragbare Wasserstoff-Energiesysteme.

Woven City liegt auf dem Gelände eines ehemaligen Toyota-Werks in Japan. (aum)


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Toyotas Modellstadt Woven City.

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Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 01. Juli 2026

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