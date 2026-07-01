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Next Generation Mobility

BMW X5 erstmals auch vollelektrisch

aum – 1. Juli 2026

BMW bringt im November die fünfte Generation des X5 auf den Markt. Zusätzlich zu Varianten mit Otto- und Dieselmotoren sowie den Plug-in-Hybridmodellen gibt es erstmals auch eine vollelektrische Ausführung. Für den iX5 60 X-Drive mit 800-Volt-Technik verspricht BMW Reichweiten von bis zu 845 Kilometern. Er leistet 425 kW (578 PS) und liefert ein Drehmoment von 805 Newtonmetern. Zudem soll es mit dem iX5 Hydrogen später noch das erste Serienmodell der Marke mit Brennstoffzellenantrieb geben. (aum)

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BMW iX5 60 X-Drive.

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Photo: BMW via Autoren-Union Mobilität

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