Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Mazda gewinnt in Cannes einen Löwen

aum – 30. Juni 2026

Mazda hat in Cannes einen bronzenen Löwen gewonnen. Beim International Festival of Creativity für Kommunikation und Werbung erhielt der Dokumentarfilm „Goodbye RX-7: Saying Farewell to a Dear Friend“ die Auszeichnung in der Kategorie Entertainment. Der Film, der auch auf Youtube abrufbar ist, zeigt die rund 25 Jahre dauernde Geschichte eines Mazda RX-7 und seiner Besitzerin – von der Nutzung bis zum Abschied. Dabei werden neben der besonderen Beziehung zwischen dem Fahrer und seinem Auto auch Themen wie der Wandel der individuellen Mobilitätsbedürfnisse und der bewusste Verzicht aufs Autofahren im Alter angesprochen.

Der Film hat bereits mehrere internationale Preise gewonnen, darunter auch den Grand Prix beim International Auto Film Festa 2026. (aum)

Weiterführende Links: Mazda-Presseseite

Mehr zum Thema: , , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Der Dokumentarfilm „Goodbye RX-7: Saying Farewell to a Dear Friend“ von Mazda gewann mehrere Preise.

Der Dokumentarfilm „Goodbye RX-7: Saying Farewell to a Dear Friend“ von Mazda gewann mehrere Preise.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Rotary-Treffen am „Mazda Classic – Automobil Museum Frey“ in Augsburg.
In Augsburg dreht sich alles um den Kreiskolbenmotor
Mazda CX-60.
Mazda-Bonus zur Fußball-WM
Mazda Spirit Racing 3 Future Concept.
Mazda speichert CO2 in einem Tank
Mazda hat seine besten Händler des vergangenen Jahres mit „Dealer Excellence Award 2026“ ausgezeichnet.
Mazda zeichnet seine besten Händler aus
Mazda-MX5-Treffen in Augsburg.
Bis zu 350 Roadster und zwei besondere Gäste

Audio

Kia Picanto 1.0 GT-Line

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren