Mazda gewinnt in Cannes einen Löwen

Mazda hat in Cannes einen bronzenen Löwen gewonnen. Beim International Festival of Creativity für Kommunikation und Werbung erhielt der Dokumentarfilm „Goodbye RX-7: Saying Farewell to a Dear Friend“ die Auszeichnung in der Kategorie Entertainment. Der Film, der auch auf Youtube abrufbar ist, zeigt die rund 25 Jahre dauernde Geschichte eines Mazda RX-7 und seiner Besitzerin – von der Nutzung bis zum Abschied. Dabei werden neben der besonderen Beziehung zwischen dem Fahrer und seinem Auto auch Themen wie der Wandel der individuellen Mobilitätsbedürfnisse und der bewusste Verzicht aufs Autofahren im Alter angesprochen.

Der Film hat bereits mehrere internationale Preise gewonnen, darunter auch den Grand Prix beim International Auto Film Festa 2026. (aum)