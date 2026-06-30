Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Neuer VWN-Vertriebsleiter für Europa und internationale Märkte

aum – 30. Juni 2026

Fernando Badia übernimmt die Leitung des Vertriebs Europa und International bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN). Er folgt auf Anke Köckler, die den VW-Konzern zum 1. September nach 30 Jahren im Rahmen einer geplanten Altersregelung verlässt.

Badia ist gebürtiget Argentinier und derzeit noch Executive Manager für Vertrieb, Marketing und Aftersales in der Region Lateinamerika. Im Verlauf seiner mehr als 25-jährigen Karriere im Volkswagen-Konzern hatte er zahlreiche Führungspositionen in verschiedenen internationalen Märkten inne, darunter auch in Deutschland. Unter anderem war Fernando Badia von 2009 bis 2013 Vice President für Volkswagen Nutzfahrzeuge in den USA. (aum)

Weiterführende Links:

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Fernando Badia.

Fernando Badia.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

Download:

Fernando Badia.

Fernando Badia.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

Download:

Fernando Badia.

Fernando Badia.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Steffen Reiche.
Neuer VWN-Vorstand für Produktion und Logistik
Volkswagen Nutzfahrzeuge auf der Messe „Interschutz 2026“.
VW mit fünf Fahrzeugen auf der Interschutz
Volkswagen Nutzfahrzeuge bleibt Titelsponsor im Boardsport.
Volkswagen Nutzfahrzeuge bleibt bis 2028 Titelsponsor im Boardsport
Stabile Zahlen, große Aufgabe: VW-Volumenmarken kämpfen um Rendite
VW Transporter.
VW setzt 3,6 Prozent weniger Nutzfahrzeuge ab

Audio

Kia Picanto 1.0 GT-Line

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren