Neuer VWN-Vertriebsleiter für Europa und internationale Märkte

Fernando Badia übernimmt die Leitung des Vertriebs Europa und International bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN). Er folgt auf Anke Köckler, die den VW-Konzern zum 1. September nach 30 Jahren im Rahmen einer geplanten Altersregelung verlässt.

Badia ist gebürtiget Argentinier und derzeit noch Executive Manager für Vertrieb, Marketing und Aftersales in der Region Lateinamerika. Im Verlauf seiner mehr als 25-jährigen Karriere im Volkswagen-Konzern hatte er zahlreiche Führungspositionen in verschiedenen internationalen Märkten inne, darunter auch in Deutschland. Unter anderem war Fernando Badia von 2009 bis 2013 Vice President für Volkswagen Nutzfahrzeuge in den USA. (aum)

