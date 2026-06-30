Der Kia EV3 geht unter die Sportler

Kia bietet den kompakten EV3 nun auch als GT an. Die sportliche Variante leistet 215 kW (292 PS), das sddind noch einmal 20 kW (27 PS) mehr als beim bisherigen Topmodell GT-Line. Der allradgetriebene GT verfügt außerdem über eine besondere Fahrwerksabstimmung, eine elektronische Dämpferregelung und einen speziellen GT-Fahrmodus. Ebenfalls an Bord sind ein virtuelles Schaltgetriebe, ein synthetischer Motorsound und Sportsitze in Veloursledernachbildung sowie Neonakzente im Interieur mit dunklem Dachhimmel. Für den Sprint von 0 auf 100 km/h benötigt der Kia EV3 GT 5,7 Sekunden. Das maximale Drehmoment beträgt 486 Newtonmeter.

Optisch unterscheidet sich die Sportversion vom Basismodell durch speziell gestaltete 20-Zoll-Leichtmetallräder, die optional mit Performance-Reifen erhältlich sind, neonfarbene Bremssättel vorn mit GT-Schriftzug sowie eine vertikale Rippenstruktur an Frontgrill und Heckschürze.



Der Grundpreis des Kia EV3 GT beträgt 53.990 Euro. (aum)