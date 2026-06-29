Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Alpine trägt Lacoste

aum – 29. Juni 2026

Alpine und Lacoste gehen eine Kooperation ein. Flankiert wird die gemeinsame Bekleidungskollektion von einem Showcar-Unikat, dem Alpine Lacoste A290 Rallye „Beware of the Crocodile“. Das Fahrzeug, das eine Reihe von La-Coste-Details zeigt, spielt auch eine Rolle in dem für die Zusammenarbeit entstandenen Werbespot „The Test“. In dem Video ist Filmunternehmer und Lacoste-Botschafter Pierre Niney mit Pierre Gasly zu sehen, dem Fahrer des BWT Alpine Formula One Teams und ebenfalls Lacoste-Botschafter. Beide spielen sich selbst und treffen auf den Alpine Lacoste A290 Rallye. Als Außenfarbe wird ein bläuliches Weiß verwendet, das von alpinen Landschaften inspiriert ist und an Schnee, Eis und Frost erinnert. In und auf dem Showcar finden sich insgesamt 290 Krokodile, dem Markenzeichen von Lacoste. Das Interieur ist komplett in Rot getaucht, ein Anspielung auf die rote Zunge des Tiers und des Markennzeichens des bnerühmten französischen Labels. Die Modekollektion selbst besteht aus Poloshirts, T-Shirts, leichter Funktionskleidung und Accessoires, die vom Tennis ebenso inspiriert sind wie vom Motorsport. (aum)

Weiterführende Links:

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Showcar Alpine Lacoste A290 Rallye „Beware of the Crocodile“.

Showcar Alpine Lacoste A290 Rallye „Beware of the Crocodile“.

Photo: Alpine via Autoren-Union Mobilität

Download:

Showcar Alpine Lacoste A290 Rallye „Beware of the Crocodile“.

Showcar Alpine Lacoste A290 Rallye „Beware of the Crocodile“.

Photo: Alpine via Autoren-Union Mobilität

Download:

Showcar Alpine Lacoste A290 Rallye „Beware of the Crocodile“.

Showcar Alpine Lacoste A290 Rallye „Beware of the Crocodile“.

Photo: Alpine via Autoren-Union Mobilität

Download:

Showcar Alpine Lacoste A290 Rallye „Beware of the Crocodile“.

Showcar Alpine Lacoste A290 Rallye „Beware of the Crocodile“.

Photo: Alpine via Autoren-Union Mobilität

Download:

Showcar Alpine Lacoste A290 Rallye „Beware of the Crocodile“.

Showcar Alpine Lacoste A290 Rallye „Beware of the Crocodile“.

Photo: Alpine via Autoren-Union Mobilität

Download:

Showcar Alpine Lacoste A290 Rallye „Beware of the Crocodile“.

Showcar Alpine Lacoste A290 Rallye „Beware of the Crocodile“.

Photo: Alpine via Autoren-Union Mobilität

Download:

Showcar Alpine Lacoste A290 Rallye „Beware of the Crocodile“.

Showcar Alpine Lacoste A290 Rallye „Beware of the Crocodile“.

Photo: Alpine via Autoren-Union Mobilität

Download:

Showcar Alpine Lacoste A290 Rallye „Beware of the Crocodile“.

Showcar Alpine Lacoste A290 Rallye „Beware of the Crocodile“.

Photo: Alpine via Autoren-Union Mobilität

Download:

Showcar Alpine Lacoste A290 Rallye „Beware of the Crocodile“.

Showcar Alpine Lacoste A290 Rallye „Beware of the Crocodile“.

Photo: Alpine via Autoren-Union Mobilität

Download:

Showcar Alpine Lacoste A290 Rallye „Beware of the Crocodile“.

Showcar Alpine Lacoste A290 Rallye „Beware of the Crocodile“.

Photo: Alpine via Autoren-Union Mobilität

Download:

Showcar Alpine Lacoste A290 Rallye „Beware of the Crocodile“.

Showcar Alpine Lacoste A290 Rallye „Beware of the Crocodile“.

Photo: Alpine via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aus der Kollektion Alpine x Lacoste.

Aus der Kollektion Alpine x Lacoste.

Photo: Alpine via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aus der Kollektion Alpine x Lacoste.

Aus der Kollektion Alpine x Lacoste.

Photo: Alpine via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aus der Kollektion Alpine x Lacoste.

Aus der Kollektion Alpine x Lacoste.

Photo: Alpine via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aus der Kollektion Alpine x Lacoste.

Aus der Kollektion Alpine x Lacoste.

Photo: Alpine via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aus der Kollektion Alpine x Lacoste.

Aus der Kollektion Alpine x Lacoste.

Photo: Alpine via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Alpine präsentiert in Le Mans den Rennanzug Sabelt TS-12 Hypercolor.
Ein besonderes Leichtgewicht von Alpine
Massimo Fumarola.
Massimo Fumarola wird Vice President bei Alpine
Dacia Spring.
Renault Group auf E-Kurs: Retro-Stromer treiben Marktanteil
Alpine A 390 GTS und GT.
Alpine setzt erstmals über 10.000 Autos ab
Renault Group.
Renault Group wächst zum dritten Mal in Folge

Audio

Kia Picanto 1.0 GT-Line

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren