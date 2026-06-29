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Next Generation Mobility

Renault spricht mit Gemini

aum – 29. Juni 2026

Renault holt Google Gemini ins Auto. Der Sprachassistent kommt als Over-the-Air-Uptdate in alle Fahrzeuge Einzug, die mit einem Open-R-Link-Multimediasystem mit integrierten Google-Diensten ausgestattet sind. Das KI-System ermöglicht eine einfachere Interaktion zwischen Fahrer und Fahrzeug in natürlicher Sprache ohne vorgegebene Befehle. Google Gemini versteht auch etwas komplexere Befehle oder Fragestellungen. Nutzer, die bereits einen entsprechenden Renault haben, werden aufgefordert, Gemini direkt über das zentrale Display im Innenraum zu aktivieren, sofern sie mit einem Google-Konto angemeldet sind. Das Update ist freiwillig, kostenlos und hat keinen Einfluss auf die Laufzeit des Konnektivitätsangebots. (aum)

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Google Gemini in einem Renault.

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Photo: Renault via Autoren-Union Mobilität

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