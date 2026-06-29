Stauprognose: Der Urlaubsverkehr nimmt deutlich zu

Autofahrer müssen sich am kommenden Wochenende (3.–5.7.) auf deutlich mehr Verkehr und längere Staus einstellen. In sechs weiteren Bundesländern – Niedersachsen, Bremen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen – beginnen die Sommerferien. Urlauber aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sind bereits unterwegs. Auch in mehreren Nachbarländern schließen die Schulen, so dass zusätzlich weitere Urlauber auf deutschen Autobahnen unterwegs sein werden. Hinzu kommen bundesweit rund 1050 Autobahnbaustellen, die den Verkehrsfluss zusätzlich bremsen.

Nach Einschätzung des ADAC sind vor allem folgende Autobahnen besonders staugefährdet:

- A 1 Köln – Dortmund – Münster – Bremen – Hamburg – Lübeck

- A 2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Berliner Ring

- A 3 Oberhausen – Köln – Frankfurt sowie Passau – Linz

- A 5 Frankfurt – Karlsruhe – Basel

- A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

- A 7 Hamburg – Hannover – Kassel sowie Ulm – Füssen/Reutte

- A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

- A 9 Berlin – Halle/Leipzig – Nürnberg – München

- A 10 Berliner Ring

- A 24 Hamburg – Berliner Ring

- A 81 Singen – Stuttgart

- A 93 Inntaldreieck – Kufstein

- A 95 München – Garmisch-Partenkirchen

- A 99 Autobahnring München



Auch auf den wichtigsten Urlaubsrouten im Ausland müssen Reisende mit Staus rechnen. In Österreich sind davon vor allem die Tauern-, die Inntal- und die Brennerautobahn sowie die Fernpass-Route betroffen. Auf der Brennerautobahn sorgen Sanierungsarbeiten an der Luegbrücke weiterhin für Einschränkungen. In der Schweiz bleibt die Gotthard-Route der größte Engpass. Daneben sind die Autobahnen zwischen Bern, Zürich und Chur stark belastet. In Italien stockt der Verkehr vor allem auf der Brennerautobahn sowie auf den Zufahrten nach Mailand und Genua. Bei der Einreise nach Deutschland können sich aufgrund der Grenzkontrollen ebenfalls Wartezeiten ergeben.



Um zu verhindern, dass sich der Ausweichverkehr durch Ortschaften staut, werden auf mehreren Strecken Abfahrtssperren eingerichtet. In Deutschland betrifft dies unter anderem die A 7 im Landkreis Ostallgäu, die A 8 in den Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach sowie die A 93 und die Bundesstraßen B 2 und B 23 im Raum Garmisch-Partenkirchen. In Tirol sind an Samstagen, Sonn- und Feiertagen auf zahlreichen Landesstraßen in den Bezirken Innsbruck, Innsbruck-Land, Kufstein, Imst und Reutte Ausweichfahrten auf das nachgeordnete Straßennetz ebenfalls untersagt. (aum)



