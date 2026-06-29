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Next Generation Mobility

DS führt die „Tour de Düsseldorf“ an

aum – 29. Juni 2026

In der Düsseldorfer Altstadt findet am kommenden Wochenende (3.–5.7.) das traditionelle Frankreich-Fest, Am Samstag gehen dabei rund 130 historische Fahrzeuge ausschließlich französischer Marken auf die „Tour de Düsseldorf“. DS Automobiles ist erneut offizieller Partner der frankophilen Oldtimer-Rallye und führt diese mit dem einzigen Nicht-Oldtimer im Feld an: dem DS No. 8. Er wird außerdem gemeinsam mit dem DS No. 4 auf dem Burgplatz den rund 100.000 der „Grande Fête Française“ präsentiert. (aum)




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Tour de Düsseldorf 2025.

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Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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DS präsentiert sich auf dem Frankriech-Fest in Düsseldorf (von links): Automobilexperte Mika Hahn (Center Manager der Classic Remise Düsseldorf), Dorothea Knell (Head of PR Stellantis Premium Brands Germany) und Thomas Kötter, Geschäftsführer des Tour-de-Düsseldorf-Veranstalters Destination Düsseldorf mir dem vollelektrischen Spitzenmodell DS No. 8 und einem historischen Citroën DS Cabrio, Baujahr 1967.

DS präsentiert sich auf dem Frankriech-Fest in Düsseldorf (von links): Automobilexperte Mika Hahn (Center Manager der Classic Remise Düsseldorf), Dorothea Knell (Head of PR Stellantis Premium Brands Germany) und Thomas Kötter, Geschäftsführer des Tour-de-Düsseldorf-Veranstalters Destination Düsseldorf mir dem vollelektrischen Spitzenmodell DS No. 8 und einem historischen Citroën DS Cabrio, Baujahr 1967.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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