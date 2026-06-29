DS führt die „Tour de Düsseldorf“ an

In der Düsseldorfer Altstadt findet am kommenden Wochenende (3.–5.7.) das traditionelle Frankreich-Fest, Am Samstag gehen dabei rund 130 historische Fahrzeuge ausschließlich französischer Marken auf die „Tour de Düsseldorf“. DS Automobiles ist erneut offizieller Partner der frankophilen Oldtimer-Rallye und führt diese mit dem einzigen Nicht-Oldtimer im Feld an: dem DS No. 8. Er wird außerdem gemeinsam mit dem DS No. 4 auf dem Burgplatz den rund 100.000 der „Grande Fête Française“ präsentiert. (aum)







