Fahrbericht Geely Starray EM-i: Auf Europa getrimmt

Vor 25 Jahren startete in der Volksrepublik China, vom Rest der Welt unbeachtet, der erste private Automobilhersteller des Landes. Tatsächlich konnten sich die etablierten Mitbewerber damals entspannt zurücklehnen, denn die ersten Modelle von Geely waren keine wirklich ernsthaften Konkurrenten. Das hat sich in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten deutlich geändert. Heute gehören zum Geely-Konzern die Marken Volvo, Polestar, Lotus und Lynk, außerdem hält das Unternehmen knapp zehn Prozent an Daimler-Benz und produziert in einem Gemeinschaftsunternehmen die Smart-Modelle. Vor fünf Jahren wurde in der Volksrepublik zudem das zehnmillionste Modell der Marke produziert. Jetzt startet Geely mit zwei Modellen auf dem europäischen Markt.

Zum Auftakt kommen der Starray EM-i als Plug-in-Hybrid und der vollelektrische Geely E5 auf den Markt. Die Preisliste des Starray beginnt bei 32.990 Euro und tritt in dem Segment an, in dem der Volkswagen Tiguan (ab 39.175 Euro) eine beherrschende Rolle spielt. Parallel dazu wird ein flächendeckendes Händlernetz in Deutschland aufgebaut, das bis Ende kommenden Jahres rund 150 Standorte erreichen soll. Bis Dezember sollen bereits 50 Stützpunkte unter Vertrag genommen werden.



Das Design des Starray EM-i entspricht dem in dieser Klasse üblichen und austauschbaren Formensprache. Mit einer Länge von 4,74 Metern übertrifft der Geely den Tiguan um rund 20 Zentimeter, und dank des großzügigen Radstands (2,75 Meter) herrschen vorne und hinten angenehme Raumverhältnisse. Das Gepäckabteil fasst 528 Liter und vergrößert sich bei umgeklappter Rückbank auf 2065 Liter.



Auch der Innenraum entspricht dem inzwischen internationalen Standard. Der Mensch hinter dem eckigen Lenkrad (was spricht eigentlich gegen runde Lenkräder?) blickt auf eine übersichtliche Informationszentrale, und die Abteilungen Infotainment und Konnektivität sowie Navigation werden über einen 15,4 Zoll messenden Bildschirm gesteuert. Natürlich sind Apple Carplay und Android Auto an Bord, und außerdem kann der Starray „over the air“ aktualisiert werden. Der Sprachassistent „Hi Geely“ versteht mehr als 200 Sprachbefehle.



Den Antrieb der Vorderräder übernimmt eine Kombination aus einem 1,5-Liter Vierzylinder mit 125 PS (73 kW) und einem E-Motor, der 160 kW (262 PS) leistet. In Verbindung mit dem kleinen Akku (18,4 kWh) liegt die elektrische Reichweite des Plug-in-Hybrids bei 83 Kilometern. Der größere Energiespeicher (29,8 kWh) ermöglicht maximal 136 elektrische Kilometer. Geely verspricht eine thermische Effizienz von 46,5 Prozent und erreicht damit einen der besten Werte in diesem Segment. Am Schnelllader vergehen überschaubare 16 Minuten bis der Energielieferant von 30 auf 80 Prozent geladen ist. Der Starray EM-i erreichte beim NCAP-Crashtest fünf Sterne und schützt die Passagiere mit sieben Airbags. Außerdem sind ein Tempomat und ein im Gegensatz zu anderen chinesischen Modellen dezent eingreifender Spurhalteassistent an Bord. Zusätzlich helfen ein Notbremsassistent, Totwinkelwarner, Querverkehrswarner und eine 360-Grad-Kamera. Die Hochvoltbatterie und das Kraftstoffsystem sind konsequent getrennt, um thermische Risken oder vulgo die Brandgefahr weitgehend zu reduzieren.



Seit September 2018 befindet sich in Raunheim bei Frankfurt das europäische Entwicklungszentrum. „Unsere Fahrzeuge haben viele Testkilometer auf deutschen Straßen zurückgelegt, und auch der Nürburgring ist unseren Testfahrern nicht unbekannt“, erklärt ein Geely-Sprecher.



Einmal in Fahrt zeigt der Starray EM-i durchaus europäische Eigenschaften. Die Sitze erreichen in der Abteilung Seitenhalt gute Noten, und die Lenkung ist deutlich präziser als bei den Mitbewerbern aus der Volksrepublik. Zwischen 0 und 100 km/h vergehen rund acht Sekunden. Die Leistung entfaltet sich angenehm, und für den Sprint zwischendurch ist ausreichend Kraft an Bord. Das Fahrwerk ist eindeutig in Richtung Komfort ausgelegt, und so ist der Geely kein Kurvenräuber, erreicht aber auch auf geschwungenen Strecken stabile Werte, so lange die physikalischen Gesetze beachtet werden.



Je nach Ausstattung gehören unter anderem ein Head-up-Display sowie eine adaptive Ambientebeleuchtung zur Serienausstattung. Geely bringt den Starray EM-i mit einer achtjährigen Garantie (oder 200.000 Kilometer) auf den Markt. Neben dem 32.990 Euro teuren Basismodell stehen der Starray EM-i Pro mit 35.990 Euro bei den Händlern. Das Topmodell Starray EM-i Max+ mit dem Flyme-Sound-Premium-Audiosystem kostet 37.990 Euro. (aum)



Daten Geely Starray EM-i



Länge x Breite x Höhe (m): 4,74 x 1,90 x 1,68

Radstand (m): 2,75

Antrieb: R4-Benziner, 1499 ccm, PHEV, FWD, 1DHT- Automatik

Leistung Verbrenner: 73 kW / 125 PS

Leistung E-Motor: 160 kW / 262 PS

Max. Drehmoment: 125 Nm (Verbrenner) 262 Nm (Elektro)

Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 8,2 Sek.

Elektr. Reichweite: 136 km (WLTP)

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 1,5 Liter

CO2-Emissionen: 33 g/km (WLTP)

Leergewicht / Zuladung: min. 1815 kg / k.A.

Preis: ab 32.990 Euro