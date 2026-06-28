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Next Generation Mobility

Toyota macht bei der Nacht der Technik mit

aum – 28. Juni 2026

Zahlreiche Unternehmen aus Köln und Umgebung präsentieren sich am 3. Juli bei der „Nacht der Technik“, darunter auch Toyota Deutschland und die Toyota Racing GmbH. Am Standort in Köln-Marsdorf erhalten Besucher einen praxisnahen Einblick in die Technologien, mit denen Toyota die Mobilität der Zukunft gestaltet. Mit der Multi-Pathway-Strategie verfolgt der weltgrößte Autohersteller einen technologieoffenen Ansatz zur Reduzierung von CO₂-Emissionen – von Hybridantrieben über batterieelektrische Fahrzeuge bis hin zur Brennstoffzellentechnik.

Von 18 bis 24 Uhr wird auch die Fahrzeugsammlung am Deutschlandsitz für Besucher geöffnet sein. Durch ausgewählte Bereiche der Toyota Collection werden Führungen angeboten und durch Vorträge ergänzt. Zudem werden Probefahrten mit dem von einer Brennstoffzelle angetriebenen Toyota Mirai stattfinden. Das Entwicklungszentrum von Toyota Racing gibt Einblicke in Hochleistungsfahrzeuge und nachhaltige Antriebstechnologien wie Wasserstoffmotoren im Motorsport.

Zu erreichen ist Toyota Deutschland bei der Nacht der Technik mit der Straßenbahnlinie 7 (Haltestelle Köln-Marsdorf) sowie mit Shuttlebussen über den Knotenpunkt Ehrenfeld. Eine Anreise per Pkw ist ebenfalls möglich; kostenfreie Parkplätze stehen vor Ort zur Verfügung. (aum)

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