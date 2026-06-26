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Next Generation Mobility

Vorschau: Der Vatikan fährt Topolino, Benelli Bobber und Geely Starray

aum – 26. Juni 2026

Der Vatikan fährt demnächst Topolino. Wir sind bei der Übergabe dabei, und außerdem enthüllen die Italiener eine Konzeptstudie. Außerdem sprechen wir mit Europachef Fabio Catone über die Pläne von Jeep. Wir besuchen außerdem die Produktion des Toyota Yaris Cross in Frankreich und stellen den DS No. 7 vor.

Mit dem Starray EM-i feiert Geely seinen Markteintritt in Deutschland. Das kompakte SUV kommt mit Plug-in Technik und zu einem Kampfpreis auf dem deutschen Markt.

Bei V2-Motoren denken die meisten eher an hubraumstarke Tourer von Harley-Davidson, kernige Cruiser von Indian, Sportler von Ducati oder klassische Roadster von Moto Guzzi. Seit Kurzem mischt auch Benelli in diesem Kreis mit, stapelt mit der Leoncino Bobber 400 aber hubraummäßig etwas tiefer. Ralf Bielefeldt stellt sie im Praxistest vor.

Mit den Zulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes für Juni liegt in der nächsten Woche auch die Halbjahresbilanz für den Pkw-Markt in Deutschland vor.

Darüber hinaus halten wir Sie weiterhin über Neuigkeiten und aktuelle Entwicklungen rund um Auto, Motorrad und sonstige Fahrzeuge auf dem Laufenden. (aum)

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Fiat Topolino in der Farbe Corallo.

Fiat Topolino in der Farbe Corallo.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Toyota Yaris Cross GR Sport.

Toyota Yaris Cross GR Sport.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Toyota

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DS No.7.

DS No.7.

Photo: DS Automobiles via Autoren-Union Mobilität

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Benelli Leoncino Bobber 400.

Benelli Leoncino Bobber 400.

Photo: Till Gruschka via Autoren-Union Mobilität

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