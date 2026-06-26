Skoda hat die zufriedensten Händler

Seit mehr als 25 Jahren untersucht das Institut für Automobilwirtschaft (IfA) mit dem Marken-Monitor die Beziehungen zwischen Herstellern und Händlern. Für das Resultat vergeben die Händler nach dem Schulnotensystem Bewertungen von eins bis sechs. Skoda erreichte mit einem Wert von 2,44 in diesem Jahr das beste Ergebnis aller 32 überprüften Händlernetze. Besonders positiv bewerteten die Vetriebspartner den Bereich „Produkt und Marke“ mit einer Note von 2,08. Für die kontinuierliche Entwicklung der Händlerzufriedenheit wird das Untermehmen zudem mit dem „Nachaltigkeitspries“ ausgezeichnet und verbessert sich von Rang elf auf den ersten Platz.

Bei der Einschätzung der Händler zu Marke und ihre Produkt stachen die Noten für die Unterpunkte „Qualität der Fahrzeuge“ (1,83), „Image der Marke“ (1,89), „Attraktivität der angebotenen Produkte“ (1,85) und das „aktuelle und das künftig erwartbare Absatzpotenzial der Marke“ (jeweils 1,91) besonders hervor. (aum)