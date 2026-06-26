Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Skoda hat die zufriedensten Händler

aum – 26. Juni 2026

Seit mehr als 25 Jahren untersucht das Institut für Automobilwirtschaft (IfA) mit dem Marken-Monitor die Beziehungen zwischen Herstellern und Händlern. Für das Resultat vergeben die Händler nach dem Schulnotensystem Bewertungen von eins bis sechs. Skoda erreichte mit einem Wert von 2,44 in diesem Jahr das beste Ergebnis aller 32 überprüften Händlernetze. Besonders positiv bewerteten die Vetriebspartner den Bereich „Produkt und Marke“ mit einer Note von 2,08. Für die kontinuierliche Entwicklung der Händlerzufriedenheit wird das Untermehmen zudem mit dem „Nachaltigkeitspries“ ausgezeichnet und verbessert sich von Rang elf auf den ersten Platz.

Bei der Einschätzung der Händler zu Marke und ihre Produkt stachen die Noten für die Unterpunkte „Qualität der Fahrzeuge“ (1,83), „Image der Marke“ (1,89), „Attraktivität der angebotenen Produkte“ (1,85) und das „aktuelle und das künftig erwartbare Absatzpotenzial der Marke“ (jeweils 1,91) besonders hervor. (aum)

Weiterführende Links:

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Der IfA-Marken-Monitor 2026 bescheinigt Skoda die beste Zusammenarbeit mit den Hänldern sowie die nachhaltigste Entwicklung. Die Auszeichnungen nahmen Peter Kühl, Leiter Handelsnetz Skoda Deutschland (2. von links) und Kersten Borst, 1. Stellvertreter des Verbands Deutscher Skoda-Vertragspartner (2. von rechts) entgegen.

Der IfA-Marken-Monitor 2026 bescheinigt Skoda die beste Zusammenarbeit mit den Hänldern sowie die nachhaltigste Entwicklung. Die Auszeichnungen nahmen Peter Kühl, Leiter Handelsnetz Skoda Deutschland (2. von links) und Kersten Borst, 1. Stellvertreter des Verbands Deutscher Skoda-Vertragspartner (2. von rechts) entgegen.

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Die Skoda-Wortmarke wird bei DEB-Heimspielen der A-Nationalmannschaft an der Bande des Spielfelds sowie auf den Trikots und Hosen der Spieler zu sehen sein.
Skoda bleibt am Puck
Skoda Fabia Super 2000 (2009).
125 Jahre Motorsport bei Skoda (17): 50 Titel für den Fabia S2000
Skoda Fabia WRC (2003).
125 Jahre Motorsport bei Skoda (16): Auch Carlos Sainz fuhr Fabia WRC
Chris Froom.
Chris Froome wird Markenbotschafter
Skoda Octavia WRC (1999).
125 Jahre Motorsport bei Skoda (15): Der Octavia WRC legte den Grundstein

Audio

Autonews vom 24. Juni 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren