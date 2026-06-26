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In Augsburg dreht sich alles um den Kreiskolbenmotor

aum – 26. Juni 2026

Fest für Fans und Freunde des Kreiskolbenmotors treffen sich am 25. Juli 2026 wieder in Augsburg: Nach dem Erfolg aus dem vergangenen Jahr lädt das „Mazda Classic – Automobil Museum Frey“ erneut zum großen Rotary-Treffen ein. Von 10 bis 16 Uhr auf dem Gelände des historischen Straßenbahndepots in der Innenstadt alles um den Wankelmotor, der bis heute eng mit Geschichte des japanischen Automobilherstellers verbunden ist. Die Teilnehmer erwartet auch die Präsentation eines seltenen RX-Fahrzeugs aus Japan.

Im Teilnahmebeitrag von 25 Euro (Tageskasse 28 Euro, Beifahrer: 9 Euro, Kinder bis einschließlich zwölf Jahre frei) sind ein vor Ort zugewiesener Parkplatz für einen Mazda mit Kreiskolbenmotor, ein Präsent und der Eintritt in das Museum inbegriffen. Die Anmeldung ist noch bis zum 20. Juli möglich, die Teilnahme ist aus Organisations- und Kapazitätsgründen auf 80 Fahrzeuge begrenzt. Aktuell wird im Museum die Sonderschau „20626“ mit Fokus auf den 626 gezeigt. (aum)

Weiterführende Links: Mazda-Presseseite Mazda Classic Museum

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Rotary-Treffen am „Mazda Classic – Automobil Museum Frey“ in Augsburg.

Rotary-Treffen am „Mazda Classic – Automobil Museum Frey“ in Augsburg.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 24. Juni 2026

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