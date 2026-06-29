Diese Hitze war offenbar Anlass genug, sich die Arbeit angenehmer zu gestalten. Phasen wie Hitzewellen, lange Wochenenden oder Urlaubszeiten haben auf die Abrufzahlen beim Auto-Medienportal oft spürbaren Einfluss. So war in der vergangenen Woche der Anteil der heruntergeladenen Dateien mit 40 Prozent besonders hoch. Diese Downloads sind mehr als Lesestoff. Sie werden weiterverarbeitet.

Von den 570.132 Texten waren in de vergangenen Woche 106.343 als RTF- und 126.983 als PDF heruntergeladen worden. Die Top Ten der Woche beim Auto-Medienportal:



1. Fahrbericht Renault 4 E-Tech Plein Sud: Ab in die Sonne

2. 125 Jahre Motorsport bei Skoda (17): 50 Titel für den Fabia S2000

3. Fahrbericht Changan Deepal S05 PHEV: Geschmeidiger Langstreckenläufer

4. Renault startet neues Logistikzentrum in Brühl

5. Skoda Peaq: Der Gipfelstürmer

6. Nissan bleibt an Störtebekers Seite

7. Hyundai unterstützt den Mädchenfußball

8. Ducati Desmo 250 MX jetzt auch für Privatfahrer

9. Stellantis richtet seine Lieferwagen neu ein

10. Kia EV2: Der Black-Line ist das neue Topmodell



Unser Server lieferte in den vergangenen sieben Tagen so viele Fotos und Videos an unsere rund zwei Millionen Leser und die Kollegen in den Redaktionen aus, dass wir uns lieber in Bescheidenheit üben und erst einmal abwarten, ob sich dieser Trend ins Beeindruckende verstetigt. Das Video der Woche: Footage vom Leapmotor B10 „Dynamic“. Das Foto der Woche: Neue Airbagtechnologie von ZF Lifetec. (aum)

