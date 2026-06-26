Hyundai Inster in neuer Ausstattungsvariante

Hyundai ergänzt das Ausstattungsprogramm für den Inster um den „Lounge“. Die Variante zeichnet sich durch exklusive Designmerkmale und einen erweiterten Serienumfang aus. Merkmale sind eigenständige 17-Zoll-Leichtmetallfelgen und eine modifizierte Frontpartie mit überarbeitetem Kühlergrill sowie die exklusive Außenfarbe „Glow Mint“. Den Innenraum prägte eine Stoff-Leder-Kombination in Dunkelgrau mit mintgrünen Akzenten.

Zusätzliche Ausstattungsoptionen sind Voll-LED-Projektionsscheinwerfer, ein Drei-Speichen-Lenkrad mit LED-Pixel-Elementen, LED-Innenraumbeleuchtung vorne und hinten, LED-Gepäckraumbeleuchtung sowie eine mehrfarbige Ambientebeleuchtung. Ebenfalls auf Wunsch gibt es ein Effizienz-Paket erhältlich, das eine Wärmepumpe, ein Batterieheizsystem sowie eine Batterie-Vorkonditionierung umfasst.



Den Hyundai Inster Lounge gibt es zu Preisen ab 29.850 Euro. Er rangiert in der fünfstufigen Ausstattungshierarchie exakt in der Mitte, (aum)

