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Next Generation Mobility

Hyundai Inster in neuer Ausstattungsvariante

aum – 26. Juni 2026

Hyundai ergänzt das Ausstattungsprogramm für den Inster um den „Lounge“. Die Variante zeichnet sich durch exklusive Designmerkmale und einen erweiterten Serienumfang aus. Merkmale sind eigenständige 17-Zoll-Leichtmetallfelgen und eine modifizierte Frontpartie mit überarbeitetem Kühlergrill sowie die exklusive Außenfarbe „Glow Mint“. Den Innenraum prägte eine Stoff-Leder-Kombination in Dunkelgrau mit mintgrünen Akzenten.

Zusätzliche Ausstattungsoptionen sind Voll-LED-Projektionsscheinwerfer, ein Drei-Speichen-Lenkrad mit LED-Pixel-Elementen, LED-Innenraumbeleuchtung vorne und hinten, LED-Gepäckraumbeleuchtung sowie eine mehrfarbige Ambientebeleuchtung. Ebenfalls auf Wunsch gibt es ein Effizienz-Paket erhältlich, das eine Wärmepumpe, ein Batterieheizsystem sowie eine Batterie-Vorkonditionierung umfasst.

Den Hyundai Inster Lounge gibt es zu Preisen ab 29.850 Euro. Er rangiert in der fünfstufigen Ausstattungshierarchie exakt in der Mitte, (aum)

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Hyundai Inster Lounge.

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Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

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