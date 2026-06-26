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Next Generation Mobility

Wie viele Kilometer fährt Deutschland im Jahr?

aum – 26. Juni 2026

Wie viele Kilometer legen Kraftfahrer in Deutschland eigentlich im Jahr zurück? Diese Frage stellt sich das Bundesverkehrsministerium, um künftig besser verkehrspolitische Entscheidungen treffen und gezielt in die Straßenverkehrsinfrastruktur investieren zu können. Mit der so genannten Fahrleistungserhebung wurde das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im Verbund mit weiteren Fachpartnern beauftragt. Koordiniert wird das Projekt von der Bundesanstalt für Straßen‑ und Verkehrswesen (BASt). Ergänzt wird die Befragung durch Straßenverkehrszählungen.

Die Fahrleistungserhebung findet in mehreren Wellen bis September 2027 statt und umfasst alle Arten von Kraftahrzeugen. Zufällig ausgewählte Halter erhalten dabei ein Schreiben des KBA mit der Bitte, die jeweils aktuellen Tachostände zu zwei Stichtagen anzugeben. Die Antwort kann postalisch oder online erfolgen. Die Teilnahme ist freiwillig. Die erhobenen personenbezogenen Daten werden spätestens drei Monate nach Abschluss der Befragung gelöscht, teilte das KBA mit. (aum)

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Wirtschaftsnews vom 23. Juni 2026

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