Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility
Exklusiv

Es knistert in der Wohnwagen-Branche

aum – 25. Juni 2026

Von Micheal Krichberger

Es knistert in der Erwin Hymer Group. Nachdem unlängst Bürstner bekanntgegeben hatte, die Wohnwagen-Fertigung 2027 einzustellen, zeigt sich jetzt auch Detheffs als Streichkandidat. Immerhin will sich die „Erfindermarke des Caravans“ (der Handelsreisende Arist Dethleffs hatte 1931 einen von ihm als „Wohnauto“ bezeichneten Caravan gebaut,) nicht völlig aus dem Geschäft mit den Wohnanhängern zurückziehen. Gestrichen werden aber die Baureihen Camper, Nomad und Beduin Scandinavia, erst im Modelljahr 2028 will Dethleffs wieder auf den Markt kommen, dann allerdings mit komplett überarbeiteten Modellen. Der Rückzug kommt überraschend, denn erst 2025 hatte der Hersteller alle drei Baureihen umfassend überarbeitet. Bis auf Weiteres ist Dethleffs also nur noch mit Einsteiger-Serien mit niedrigen Preise präsent.

Hier die exklusive Story

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Dethleffs Beduin Scandinavia 690 BQT.

Dethleffs Beduin Scandinavia 690 BQT.

Photo: Auto-Medienportal.Net/Dethleffs

Download:

Ähnliche Artikel

Ein Elektroauto als Zugfahrzeug für den Wohnwagen – das funktioniert dank Fortschritten auf beiden Seiten immer häufiger und besser (hier die Faltcarvan-Studie c.fold von Dethleffs).
Immer öfter funktioniert die Kombination
Bürstner Averso.
Bürstner verabschiedet sich vom Wohnwagen
Der Trailerhersteller Knott arbeitet an einer Unterbodenverkleidung für Wohnwagen, um den Kraftstoffverbrauch im Gespannbetrieb zu senken.
Weniger Verbrauch mit dem Caravan im Schlepp
Next 380.
Fendt startet neue Caravan-Marke
Urlaub mit dem Wohnmobil.
Caravaning: Produktion gesunken, Umsatz gesteigert

Audio

Autonews vom 24. Juni 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren