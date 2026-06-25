Es knistert in der Wohnwagen-Branche

Es knistert in der Erwin Hymer Group. Nachdem unlängst Bürstner bekanntgegeben hatte, die Wohnwagen-Fertigung 2027 einzustellen, zeigt sich jetzt auch Detheffs als Streichkandidat. Immerhin will sich die „Erfindermarke des Caravans“ (der Handelsreisende Arist Dethleffs hatte 1931 einen von ihm als „Wohnauto“ bezeichneten Caravan gebaut,) nicht völlig aus dem Geschäft mit den Wohnanhängern zurückziehen. Gestrichen werden aber die Baureihen Camper, Nomad und Beduin Scandinavia, erst im Modelljahr 2028 will Dethleffs wieder auf den Markt kommen, dann allerdings mit komplett überarbeiteten Modellen. Der Rückzug kommt überraschend, denn erst 2025 hatte der Hersteller alle drei Baureihen umfassend überarbeitet. Bis auf Weiteres ist Dethleffs also nur noch mit Einsteiger-Serien mit niedrigen Preise präsent.