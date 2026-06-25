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Next Generation Mobility

Stellantis stellt Eurorepar vor

aum – 25. Juni 2026

Stellantis wird an der Automechanika Frankfurt 2026 (8.–12.9.) teilnehmen. Das Unternehmen stellt dabei das unabhängige „Eurorepar Car Service“-Netzwerk in den Mittelpunkt. Es umfasst mittlerweile als 6200 markenunabhängigen Werkstätten, davon über 4900 in Europa. Anhand einer Live-Werkstattumgebung wird Messebesuchern das Mehrmarken-Ökosystem mit Ersatzteilen für unabhängige Werkstätten realitätsnah vorgestellt.

Die Automechanika in der Messe Frankfurt bringt Werkstätten, Teilehändler, Hersteller und Entscheidungsträger aus aller Welt zusammen. Im Mittelpunkt stehen Technologien, Trends und Geschäftsmodelle, die den Wandel der Automobilbranche und des Independent Aftermarket prägen. (aum)

Weiterführende Links: Stellantis-Presseseite

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Freie Werkstatt in Frankreich mit Eurorepar-Service von Stellantis.

Freie Werkstatt in Frankreich mit Eurorepar-Service von Stellantis.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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