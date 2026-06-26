JDM-Tag in der Toyota Collection

Die Toyota Collection feiert bei ihrem nächsten Public Opening am Samstag, 4. Juli, die JDM-Modelle. Die Abkürzung steht für Japanese Domestic Market und stand ursprünglich für ausschließlich für den japanischen Heimatmarkt produzierte Fahrzeuge. Mittlerweile hat sich daraus aber ein Tuningstil entwickelt.

Bei Toyota steht JDM für mittlerweile rund 90 Modellreihen mit über 1000 Typen. So ging der FCHV mit Brennstoffzelle auf dem experimentierfreudigen Heimatmarkt bereits vor fast einem Vierteljahrhundert in ein Leasingprogramm, und der Soarer kam schon 1985 mit Bildschirm, TV, Telefon und Bordcomputer. Und das kleine Coupé Sera von 1990 mit den weit aufschwingenden Schmetterlingstüren soll sogar McLaren-Chefdesigner Gordon Murray bei der Konzeption des Hypercars F1 inspiriert haben.



Für die JDM-Kultur stehen in der Kölner Fahrzeugsammlung auch Modelle wieder 1997er Century mit V12-Motor, der große Celsior, die sportiven Limousinen Mark X und Chaser oder Allradautos wie der Mega Cruiser, Harrier, Vanguard und Rush. Die Toyota-Fangemeinde wird in der Halle auch mehrere Gastfahrzeuge präsentieren, darunter den wahrscheinlich einzigen WiLL Vi, der aus Japan nach Deutschland geholt wurde.



Das Public Opening für die Fahrzeugsammlung auf dem Gelände der Toyota-Deutschlandzentrale findet jeden ersten Samstag eines Monats von 10 bis 14 Uhr statt und steht jedes Mal unter einem anderen Motto. Das Besondere an der Ausstellung ist, dass Anfassen und Einstiegen ausdrücklich erlaubt sind. Zudem versammeln sich auf dem Platz vor der Halle stets zahlreiche Toyota-Fahrer mit ihren Autos. (aum)



