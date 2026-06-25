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Next Generation Mobility

Leapmotor legt den B10 tiefer

aum – 25. Juni 2026

Leapmotor bietet den B10 als limitiertes Sondermodell „Dynamic“ an, das in Kooperation mit Irmscher entstand. Das Fahrwerk wurde drei Zentimeter tiefergelegt und rollt auf eigens entwickelten 19-Zoll-Leichtmetallrädern im „Hydra Star“-Design. Kunden können zwischen drei Karosseriefarben Tundra Grey, Light White und Galaxy Silver wählen. Der Dachspoiler ist stets in Wagenfarbe lackiert. Dazu kommt eine spezielle Dynamic-Beklebung des 160 kW (218 PS) starken Elektrofahrzeugs mit bis zu 434 Kilometern Normreichweite.

Den Innenraum schmücken hochwertige Fußmatten mit Irmscher-Stickung und Ziernaht sowie eine Aluplakette mit der fortlaufenden Seriennummer. Der Leapmotor B10 Dynamic kostet 39.000 Euro. (aum)

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Leapmotor B10, Sondermodell „Dynamic“.

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Photo: Hardy Mutschler via Autoren-Union Mobilität

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