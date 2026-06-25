Leapmotor legt den B10 tiefer

Leapmotor bietet den B10 als limitiertes Sondermodell „Dynamic“ an, das in Kooperation mit Irmscher entstand. Das Fahrwerk wurde drei Zentimeter tiefergelegt und rollt auf eigens entwickelten 19-Zoll-Leichtmetallrädern im „Hydra Star“-Design. Kunden können zwischen drei Karosseriefarben Tundra Grey, Light White und Galaxy Silver wählen. Der Dachspoiler ist stets in Wagenfarbe lackiert. Dazu kommt eine spezielle Dynamic-Beklebung des 160 kW (218 PS) starken Elektrofahrzeugs mit bis zu 434 Kilometern Normreichweite.

Den Innenraum schmücken hochwertige Fußmatten mit Irmscher-Stickung und Ziernaht sowie eine Aluplakette mit der fortlaufenden Seriennummer. Der Leapmotor B10 Dynamic kostet 39.000 Euro. (aum)

