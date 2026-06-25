Elektroauto-Anteil: 100 Prozent. Von diesem Wert ist man auf den Straßen der Erde noch weit entfernt. Auf dem Mond hingegen ist er längst Realität. Alle bisherigen Mondfahrzeuge wurden elektrisch angetrieben. Zur Wahrheit gehört natürlich auch: Bislang waren erst drei Fahrzeuge auf der Oberfläche des Erdtrabanten unterwegs. Deren Elektroantrieb zudem alternativlos war, denn herkömmliche Verbrennungsmotoren benötigen Sauerstoff, um zu funktionieren. Und auch an die Reifen werden besondere Anforderungen gestellt. Luft ist tabu. Derzeit wird das vierte Mondfahrzeug in den USA entwickelt.

Mit dem Lunar Terrain Vehicle (LTV) „Pegasus“ will die NASA ab 2028 die Mondoberfläche erkunden. Und zwar in deutlich größerem Umfang als bisher. Gleich drei Konsortien erhielten von der NASA Aufträge zum Bau eines neuen Mondauto-Prototyps. (aum)