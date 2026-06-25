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Next Generation Mobility

Der Mazda 787B fährt wieder in Le Mans

aum – 25. Juni 2026

Der Mazda 787B wird nach Le Mans zurückkehren. Das Siegerfahrzeug des 24-Stunden-Rennens von 1991 bekommt bei der Le Mans Classic 2026 (2.–5.7.) eine eigenständige Demonstrationsfahrt. Es handelt sich nach wie vor um das einzige Le-Mans-Siegerfahrzeug mit Kreiskolbenmotor. Zudem war der Mazda 787B das erste japanische Auto überhaupt, das das legendären Langstreckenrennen auf dem Circuit de la Sarthe gewonnen hat.

Seit der Markteinführung des Cosmo Sport im Jahr 1967 hat Mazda zahlreiche Serienfahrzeuge mit Kreiskolbenmotor auf den Markt gebracht. Bis heute entwickelt der japanische Autohersteller das von Felix Wankel entworfene Antriebskonzept weiter. (aum)

Weiterführende Links: Mazda-Presseseite

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Mazda 787B von 1991 bei einer Demonstrationsfahrt 2011 in Le Mans.

Mazda 787B von 1991 bei einer Demonstrationsfahrt 2011 in Le Mans.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

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Der 787B führt eine Parade von Mazda-Modellen mit Kreiskolbenmotor an.

Der 787B führt eine Parade von Mazda-Modellen mit Kreiskolbenmotor an.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

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Vier-Rotor-Wankelmotor des Mazda 787B von 1991.

Vier-Rotor-Wankelmotor des Mazda 787B von 1991.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

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Mazda 787B beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1991.

Mazda 787B beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1991.

Photo: Auto-Medienportal.Net/Mazda

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Mazda 787B beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1991.

Mazda 787B beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1991.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 24. Juni 2026

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