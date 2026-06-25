Der Mazda 787B fährt wieder in Le Mans

Der Mazda 787B wird nach Le Mans zurückkehren. Das Siegerfahrzeug des 24-Stunden-Rennens von 1991 bekommt bei der Le Mans Classic 2026 (2.–5.7.) eine eigenständige Demonstrationsfahrt. Es handelt sich nach wie vor um das einzige Le-Mans-Siegerfahrzeug mit Kreiskolbenmotor. Zudem war der Mazda 787B das erste japanische Auto überhaupt, das das legendären Langstreckenrennen auf dem Circuit de la Sarthe gewonnen hat.

Seit der Markteinführung des Cosmo Sport im Jahr 1967 hat Mazda zahlreiche Serienfahrzeuge mit Kreiskolbenmotor auf den Markt gebracht. Bis heute entwickelt der japanische Autohersteller das von Felix Wankel entworfene Antriebskonzept weiter. (aum)

