Classic Defender V8 in zwei neuen Karosserievarianten

Land Rover erweitert die Optionen für den Classic Defender V8. Die auf Basis eines originalen Defender aus den Jahren 2012 bis 2016 neu aufgebauten Fahrzeuge mit 405 PS (298 kW) und Performance-Komponenten sind jetzt auch in den Ausführungen 110 Double Cab Pick‑up und 90 Hard Top erhältlich. Der spezielle Auftrag eines Kunden hat erst kürzlich wieder die Möglichkeiten des Angebots von Land Rover Classic verdeutlicht. Er hatte gleich vier unterschiedliche Fahrzeuge nach gleichem individuellen Muster bestellt.

Das Quartett aus 90 Station Wagon, 90 Soft Top, 110 Station Wagon und dem neu eingeführten 110 Double Cab Pick‑up trägt die farbwechselnde Lackierung Spectral Green, die – je nach Blickwinkel und Lichtverhältnissen – nahtlos zwischen Grün, Violett und Gold changiert.

Das grüne Finish findet sich auch an den diamantgedrehten 18‑Zoll‑Leichtmetallrädern, den Exterieur‑Emblemen sowie den zentralen Blenden im Innenraum wieder. Jedes Fahrzeug verbrachte nahezu 400 Stunden in der hauseigenen Lackiererei von Land Rover Classic.



Zur Ausstattung der vier Fahrzeuge gehören außerdem ein kontrastierendes Dach und ein Expedition Cage in Icy White, der Defender‑Schriftzug auf der Motorhaube sowie handgezogene weiße Zierlinien. Im Innenraum werden die mit hochwertigem semianilinem Bridge of Weir‑Leder in der Farbe Vanilla bezogenen Sitze und Verkleidungen durch kontrastierende grüne Nähte ergänzt, die die Außenfarbe aufnehmen. Superwool‑Teppiche sind mit Bridge of Weir‑Leder eingefasst, die Fußmatten tragen den eingeprägten Defender-Schriftzug.



Aktuell hat Land Rover Classic sein Optionsangebot um einen neu entwickelten Neun‑Zoll‑Infotainment-Touchscreen, eine Rückfahrkamera und weitere Farben erweitert. Zusätzlich gibt es ein Trophy Pack, das Motorhaube, Dach, Hecktür und Radhausverkleidungen in Narvik Black Gloss ausführt. (aum)



