Hitze: Zugtickets können kostenfrei storniert werden

Angesichts der Hitzewelle sowie begleitender lokaler Unwetter kommt die Deutsche Bahn Reisenden entgegen: Wer seine geplante Zugfahrt aufgrund der Extremwetterlage nicht antreten möchte, bekommt sein Geld zurück. Alle Fahrgäste, die bis einschließlich 23. Juni ein Ticket für eine Reise im Fernverkehr bis 30. Juni gebucht haben, können ihre Fahrkarte kostenfrei stornieren. Fahrgäste mit einem digitalen Ticket können dieses online auf bahn.de stornieren. Reisende mit analogen Tickets können sich an ihre DB-Verkaufsstelle vor Ort wenden.

Zudem bittet die Bahn alle Zugreisende in diesen Tagen um besondere gegenseitige Rücksichtnahme und um Verständnis gegenüber den Mitarbeitern. An großen Bahnhöfen wird zusätzliches Wasser bereitgestellt, insgesamt sind es mehrere zehntausend Liter. Auch zusätzliche Servicekräfte stehen Reisenden in den kommenden Tagen und zum Beginn der Sommerferien an den Bahnhöfen zur Seite, teilte das Unternehmen heute früh mit. (aum)

