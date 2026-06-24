Immer mehr Autofahrer checken digital in der Werkstatt ein

Mehr als jeder dritte Autofahrer wünscht sich mehr Flexibilität der Werkstatt beim Abgeben oder Abholen seines Fahrzeugs bei Service oder Reparatur. Das zeigt eine neue deutschlandweite Umfrage von Tjekvik, einem Spezialisten für digitale Aftersales-Lösungen. Demnach würden 38 Prozent der Autobesitzer den Fahrzeug-Check-in gerne online und im Voraus erledigen – zu einem Zeitpunkt, der ihnen passt. Besonders ausgeprägt ist dieses Interesse bei den 25- bis 34-Jährigen (50 Prozent)

Weitere 32 Prozent der befragten Autobesitzer wünschen sich eine Möglichkeit, Schlüssel außerhalb der regulären Öffnungszeiten des Händlers abzugeben oder abzuholen (d. h. vor 8.30 Uhr und nach 17.30 Uhr oder an Wochenenden), während etwas mehr als ein Viertel (26 Prozent) die Schlüssel abgeben oder abholen möchte, ohne dafür einen Serviceberater kontaktieren zu müssen.



Wenn sie die Möglichkeit hätten, würden es 18 Prozent vorziehen, Probleme mit ihrem Fahrzeug schriftlich online und im Voraus zu schildern, anstatt es erst beim Abgeben des Autos einem Serviceberater zu erklären.



Deutschlandweit haben im vergangenen Jahr 128.582 Kunden in Deutschland die Tjekvik-Technologie genutzt, um ihr Fahrzeuge zum Service oder zur Reparatur einzuchecken. Das sind 21 Prozent mehr als 2024. 75.584 Autofahrer nutzten dabei die Touchscreen-Terminals von Tjekvik im Autohaus vor Ort, was einem Anstieg von 53 Prozent entspricht. Vielfach werden die Vermeidung von Warteschlangen und mehr Zeit für das Gespräch mit dem Serviceberater als Gründe genannt. (aum)