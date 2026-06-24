Citroën gratuliert der Marine mit einem Showcar

Citroën gratuliert der französischen Marine zum 400-jährigen Bestehen mit einem besonderen Showcar. Das Außendesign des C3 Aircross Marine Nationale zeigt zahlreiche maritime Elemente. Neu gestaltete Stoßfänger, spezielle Nebelscheinwerfer, verbreiterte Radkästen sowie ein funktionaler Dachgepäckträger für Tauchausrüstung unterstreichen den einsatzorientierten Charakter des Konzeptfahrzeugs. Die 17-Zoll-Felgen tragen Geländebereifung. Die Abschlepphaken erinnern optisch an Bootsanlegeklampen, während markante Gurte in der Farbe „Infra Red“ die üblichen Colour Clips ersetzen.

Die Karosserie ist in tiefem Sturmblau lackiert, während das in hellem glänzenden Grau gehaltene Dach und Verbindung mit dem bootsförmigen Träger Assoziationen an Schiffsrümpfe wecken soll. Dazu kommen grafische Elemente wie eine Jubiläumskennzeichnung „400 ans de la Marine nationale“ (400 Jahre französische Marine) sowie eine mit Anker versehene Trikolore.



Besondere Licht- und Materialkonzepte greifen im Innenraum die Atmosphäre an Bord von U-Booten auf: Eine bei Nacht aktivierte rote Innenraumbeleuchtung erinnert an die typische Nachtbeleuchtung unter Wasser. Eigens entwickelte hellgraue Sitzstoffe reflektieren dabei das rote Licht. Die mit einem Prägemuster versehenen Sitzpolster tragen vorne „400 ans“-Logos Die Akzentfarbe „Infra Red“ wird im Innenraum unter anderem im Markenlogo und auf dem Lenkrad wieder aufgegriffen. Abgerundet wird das Interieur durch eine blau-weiß-rote Zierleiste auf dem Armaturenbrett, die die französische Herkunft und die Partnerschaft dezent hervorhebt. (um)





