Die H.O.G. zieht es nächstes Jahr nach Kroatien

Harley-Davidson wird die jährlich stattfindende European Harley Owners Group Rally vom 10. bis zum 13. Juni 2027 im kroatischen Biograd na Moru feiern. Die eintrittsfreie Veranstaltung findet an wechselnden Orten statt, die Küstenstadt war aber bereits 2011 und 2014 schon Gastgeber. Die European H.O.G. Rally wird wieder drei Tage lang jede Menge Motorräder, Livemusik und geführte Ausfahrten sowie einen Custombike-Contest und eine Händlermeile bieten. In diesem Jahr wurde die Veranstaltung im portugiesischen Cascais gefeiert. (aum)



