Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Die H.O.G. zieht es nächstes Jahr nach Kroatien

aum – 29. Juni 2026

Harley-Davidson wird die jährlich stattfindende European Harley Owners Group Rally vom 10. bis zum 13. Juni 2027 im kroatischen Biograd na Moru feiern. Die eintrittsfreie Veranstaltung findet an wechselnden Orten statt, die Küstenstadt war aber bereits 2011 und 2014 schon Gastgeber. Die European H.O.G. Rally wird wieder drei Tage lang jede Menge Motorräder, Livemusik und geführte Ausfahrten sowie einen Custombike-Contest und eine Händlermeile bieten. In diesem Jahr wurde die Veranstaltung im portugiesischen Cascais gefeiert. (aum)


Weiterführende Links: Harley-Davidson Presseseite

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Die European H.O.G. Rally 2027 findet wieder in Kroatien statt.

Die European H.O.G. Rally 2027 findet wieder in Kroatien statt.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Die European H.O.G. Rally 2027 findet wieder in Kroatien statt.

Die European H.O.G. Rally 2027 findet wieder in Kroatien statt.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Die European H.O.G. Rally 2027 findet wieder in Kroatien statt.

Die European H.O.G. Rally 2027 findet wieder in Kroatien statt.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

H.O.G. Rally 2026 im portugiesischen Cascais.

H.O.G. Rally 2026 im portugiesischen Cascais.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

H.O.G. Rally 2026 im portugiesischen Cascais.

H.O.G. Rally 2026 im portugiesischen Cascais.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

H.O.G. Rally 2026 im portugiesischen Cascais.

H.O.G. Rally 2026 im portugiesischen Cascais.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Die European Harley Owners Group (H.O.G.) Rally 2025 findet im kroatischen Medulin in Istrien statt.
Harley-Fahrer feiern nächstes Jahr in Kroatien
Die H.O.G. Rally 2024 findet in Italien statt.
Europas Harley-Fahrer treffen sich nächstes Jahr an der Adria
European H.O.G. Rally im portugiesischen Cascais.
Cascais ruft tausende Motorradfahrer
Zwei amerikanische Markenikonen: Jeep und Harley-Davidson.
Zwei Ikonen, eine Seele
Harley-Davison lädt zur „European Spring Rally“ ins italienische Senigallia ein.
Jede Menge Motorräder und Musik

Audio

Kia Picanto 1.0 GT-Line

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren