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Next Generation Mobility

Triumph bringt Elektro-Offroad-Bikes für Kinder und Jugendliche

aum – 24. Juni 2026

Triumph ergänzt sein Motorradangebot um elektrische Offroad-Motorräder für Kinder und Jugendliche. Die neue TXP-Baureihe besteht aus vier Modellen für verschiedene Altersklassen. Das kleinste Motorrad (TXP-12) richtet sich an Kinder ab drei Jahren, das größte (TXP-24) an Jugendliche und Erwachsene bis 90 Kilogramm Körpergewicht. Der Antrieb stammt von der Triumph-Tochter Oset und leistet je nach Altersstufe 0,6 bis 1,6 kW (ca. 2,2 PS). Geschwindigkeit, Leistung und Gasannahme lassen sich jeweils anpassen, teilweise ist auch die Gabel einstellbar. Ein spezielles 2-in-1-Design erlaubt zudem den raschen Wandel von einer Offroad-Maschine zum Sitzen in ein Trialbike für die Fahrt im Stehen.

Die Triumph TXP-12, TXP-16, TXP-20 und TXP-24 sind bei ausgewählten Händlern erhältlich. Die Preise liegen in Deutschland und Österreich zwischen 1895 Euro und 4395 Euro. (aum)

Weiterführende Links: Triumph-Presseseite

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Wenn der Vater mit dem Sohn: Triumph TXP-12 und TF 250/450.

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Triumph TXP-12.

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Triumph-Modellfamilie TXP.

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Triumph TXP-24.

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Triumph-Modellfamilie TXP.

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Triumph-Modellfamilie TXP.

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Autonews vom 24. Juni 2026

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