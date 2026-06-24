Vor dem Ende des Tankrabatts fallen die Kraftstoffpreise nochmals

Tanken ist im Laufe der vergangenen Woche erneut günstiger geworden. Wie die aktuelle ADAC-Auswertung zeigt, kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel derzeit 1,817 Euro, das sind 3,7 Cent weniger als vor sieben Tagen. Der Preis für einen Liter Diesel ging um 6,6 Cent zurück und liegt jetzt bei durchschnittlich 1,731 Euro. Damit liegen die Spritpreise in etwa auf dem Niveau kurz vor dem Beginn des Irankrieges (Diesel) bzw. kurz nach Kriegsbeginn (Super E10). Auch die Preisdifferenz zwischen Super E10 und Diesel vergrößert sich weiter.

Laut ADAC ist das Niveau trotz des aus Autofahrersicht erfreulichen Rückgangs angesichts der gesunkenen Rohölpreise immer noch zu hoch. Nicht außer Acht gelassen werden darf zudem, dass bis Monatsende noch der Tankrabatt mit einer Senkung der Energiesteuer um insgesamt rund 17 Cent je Liter Kraftstoff gilt. Danach dürfte es wieder spürbar teurer werden. Der Automobilclub empfiehlt daher, rechtzeitig vor Ende des Tankrabatts noch einmal den Tank zu füllen. Idealerweise sollte dies bereits am 29. Juni geschehen und am besten vor dem hohen Preissprung um 12 Uhr. Am 30. Juni bestehe die Gefahr, dass die Mineralölunternehmen die Preise an den Zapfsäulen schon wieder etwas erhöhen, um sich für die Folgetage einen gewissen Preispuffer zuzulegen.



Zwischen dem Höchststand und dem Tiefststand eines durchschnittlichen Tages lagen laut ADAC im vergangenen Monat 14,6 Cent je Liter bei Super E10 und sogar 18,4 Cent je Liter bei Diesel. (aum)



