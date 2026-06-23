Wasserstoff-Lkw: Partnerschaft statt Eigenentwicklung

Daimler Truck und die Keyou GmbH aus München wollen gemeinsam wasserstoffbetriebene Verbrennungsmotoren als ergänzende und kurzfristig verfügbare Antriebslösung für den Straßengüterverkehr anbieten. Entsprechende Fahrzeuge ab Ende 2027 angeboten werden. Beide Unternehmen setzen dabei auf Partnerschaft statt Eigenentwicklung. Mercedes-Benz verkauft den Actros L 1848 als Sattelzugmaschine und in Mannheim gefertigte Motoren auf Basis der bestehenden 12,8‑Liter‑Plattform an Keyou. Dort erfolgt dann die Wasserstoff-Adaption. Der technische Umbau der Lkw sowie die Integration des von Keyou angepassten Motors erfolgen durch externe Dienstleister. Am Ende entsteht daraus die Sattelzugmaschine Keyou Hice 40 für den Betrieb mit einem Gesamtfahrzeuggewicht von 40 Tonnen. Der Lkw soll eine Leistung von bis zu 476 PS (350 kW) haben und mit einer Tankfüllung bis zu 650 Kilometer zurücklegen können. (aum)





