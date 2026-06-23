Die Volkswagen-Konzerntochter Elli führt Vehicle-to-Grid-Laden ein. Interessierte Kunden könne sich ab sofort für die Rückspeisung von Energie aus der Fahrzeugbatterie in das Stromnetz unverbindlich registrieren lassen. Das Angebot soll in Kürze starten und richtet sich zunächst an Besitzer eines entsprechend für birektionales Laden ausgerüsteten VW oder Cupra. Deutschlandweit sind das nach Konzernangaben bereits rund 360.000 Fahrzeuge. Weitere Konzernmarken sollen folgen.

Das Angebot von Elli basiert zum Start zunächst auf der Ansteckzeit des Fahrzeugs und nicht auf der tatsächlichen Rückspeisung von Energie. Je länger das Fahrzeug angeschlossen ist, desto besser kann die verbundene Zeit unter geeigneten Markt- und Ladebedingungen genutzt werden. Abhängig von der Standzeit des Fahrzeugs können Kunden eine Gutschrift von bis zu 720 Euro im ersten Vertragsjahr erhalten – das kann rechnerisch bis zu 15.500 Kilometer Fahrleistung abdecken.



Die Nutzung ist auf einen einfachen Ablauf ausgelegt: Das Fahrzeug wird zu Hause an den kompatiblen Elli Bidi Charger angeschlossen. Über die App können die Halter festlegen, wann das Fahrzeug mit welchem Mindestladezustand wieder verfügbar sein soll. Die verfügbare Standzeit kann währenddessen energiewirtschaftlich genutzt werden. Charger, App und der Volkswagen Naturstrom V2G Flow Tarif sind Teil des Angebots. (aum)

