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Porsche beschließt ein Euro Dividende

aum – 23. Juni 2026

Porsche schüttet für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 1,00 Euro je Stammaktie und 1,01 Euro je Vorzugsaktie aus. Dies beschloss die heutige Hauptversammlung und entspricht einer Gesamtausschüttung von rund 916 Millionen Euro. Dieser Betrag liegt deutlich über der langfristig angestrebten Ausschüttungsquote von rund 50 Prozent des Konzernergebnisses nach Steuern. In absoluten Zahlen ist die Dividende allerdings niedriger als im Vorjahr. (aum)

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Photo: Autoren-Union Mobilität/Porsche

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