Der Jeep Compass 4xe Elektro krönt die Baureihe

Bei Jeep kann ab sofort der Compass 4xe Elektro bestellt werden. Er ist künftig das Topmodell der Baureihe und leistet mit Allradantrieb 276 kW (375 PS). Die Karosserie ist zehn Millimeter höher gelegt, und der Innenraum ist für den Offroad-Einsatz mit besonders robusten und widerstandsfähigen Materialien ausgestattet. Die neuen Stoßfänger bestehen aus schwarzem, durchgefärbtem Kunststoff. Als Reichweite werden über 600 Kilometer angegeben. Der Elekro ist ab 54.900 Euro zu haben.

Zudem führt Jeep eine Long-Range-Variante des Compass BEV mit Frontantrieb ein. Dank neuer Lithiumionen-Batterie mit einer Kapazität von 96,3 kWh kommt die neue Modellversion auf eine Normreichweite von bis zu 674 Kilometern. Zudem wird die Leistung auf 170 kW (231 PS) angehoben. Das Basisvariante des Compass BEV bleibt bei 157 kW (213 PS) und rund 500 Kilometern. (aum)

