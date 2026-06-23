In der Handball-Bundesliga schlägt der Blitz ein

Opel übernimmt zum 1. Juli für drei Spielzeiten die Namensrechte an der Handball-Bundesliga, die ein entsprechendes Logo bekommt. Es übernimmt bekannte Designelemente des Handballers mit Ball und dem typischen Wurfkreis und verbindet sie mit dem so genannten Opel-Kompass samt bekanntem Blitz als zentralem Bestandteil. Die bestehende Farb- und Schriftenwelt bleibt erhalten.

Opel wird zudem strategischer Partner der deutschen Handball-Nationalmannschaften der Frauen und der Männer sowie offizieller Sponsor der Männer-Handball-WM 2027 in Deutschland. (aum)



