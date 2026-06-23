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In der Handball-Bundesliga schlägt der Blitz ein

aum – 23. Juni 2026

Opel übernimmt zum 1. Juli für drei Spielzeiten die Namensrechte an der Handball-Bundesliga, die ein entsprechendes Logo bekommt. Es übernimmt bekannte Designelemente des Handballers mit Ball und dem typischen Wurfkreis und verbindet sie mit dem so genannten Opel-Kompass samt bekanntem Blitz als zentralem Bestandteil. Die bestehende Farb- und Schriftenwelt bleibt erhalten.

Opel wird zudem strategischer Partner der deutschen Handball-Nationalmannschaften der Frauen und der Männer sowie offizieller Sponsor der Männer-Handball-WM 2027 in Deutschland. (aum)

Weiterführende Links: Opel-Presseseite

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HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann (links) und Deutschland-Markenchef Patrick Dinger freuen sich auf die künftige Zusammenarbeiit in der „Opel Handball-Bundesliga“.

HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann (links) und Deutschland-Markenchef Patrick Dinger freuen sich auf die künftige Zusammenarbeiit in der „Opel Handball-Bundesliga“.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

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Das Logo der „Opel Handball-Bundesliga“.

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Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

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Das Logo der „Opel Handball-Bundesliga“.

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Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

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