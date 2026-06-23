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Next Generation Mobility

Luftgekühlte Leidenschaft

aum – 23. Juni 2026

Im niedersächsischen Hessisch Oldendorf treffen sich ab Donnerstag bis zum Sonntag Fahrer luftgekühlter Volkswagen aus vielen Teilen der Welt. Erwartet wird unter anderem das Team „Trip4Trees“ aus Malaysia, das über 20.000 Kilometer auf eigener Achse bis zum Nutzfahrzeug-Werk zurücklegte, um bei ihrer Reise mit zwei T1 durch 18 Länder auf Aufforstung und Klimaschutz aufmerksam zu machen. Unterstützt wird das 9. „Internationale Volkswagen Veteranen Treffen“ auch von Volkswagen und Volkswagen Nutzfahrzeuge. So ist auf einer Bulli-Sonderausstellungsfläche „Sofie“ zu sehen. Der 1880ste jemals gebaute T1 aus dem August 1950 ist der heute weltweit älteste zugelassene Bulli.

Im Stadtzentrum am Stand von Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer erzählt der Schienen-Bulli KLV 20. Er in den 1950er Jahren für die Deutsche Bundesbahn entwickelt. Gebaut wurden 31 Stück. echten Besonderheit. Weitere Exponate aus dem VWN-Fundus sind der T1 Campingwagen SO 34 von 1962 und ein Kundendienst-Fahrzeug sowie der so genannte Plattenwagen von 1946. Das improvisierte Transportfahrzeug entstand aus Volkswagen-Komponenten für den Werksverkehr in Wolfsburg und gilt als Initialzündung für den Bulli.

Ein zentraler Bestandteil des Veteranentreffens ist der große Teilemarkt. Und natürlich wird auch die legendäre VW-Currywurst angeboten und aus einem T2 Kastenwagens von 1971 heraus serviert. Ebenfalls präsent sind die Stiftung Auto-Museum Volkswagen, die Autostadt und Volkswagen Classic Parts.

Mit einem ID Buzz aus der #BULLILOVEstories-Serie zeigt Volkswagen Nutzfahrzeuge zudem, wie sich die Bulli-Euphorie in die Gegenwart und Zukunft übersetzt. Das Projekt stellt Menschen und ihre ganz persönlichen Geschichten in den Mittelpunkt. In Videoporträts erzählen sie von ihren Erlebnissen mit dem Bulli – von großen Reisen, kleinen Momenten und der besonderen Verbindung zu ihrem Fahrzeug. Die Filme sind auf den offiziellen Kanälen von Volkswagen Nutzfahrzeuge, insbesondere auf Youtube und den Social-Media-Plattformen, verfügbaren, Stellplatz- und Campingoptionen sowie Fahrzeugsteuerungen vernetzt. (aum)

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Draisinen-Bulli von 1955.

Draisinen-Bulli von 1955.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

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Internationales VW-Veteranen-Treffen in Hessisch Oldendorf, Niedersachsen.

Internationales VW-Veteranen-Treffen in Hessisch Oldendorf, Niedersachsen.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

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Internationales VW-Veteranen-Treffen in Hessisch Oldendorf, Niedersachsen.

Internationales VW-Veteranen-Treffen in Hessisch Oldendorf, Niedersachsen.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

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Internationales VW-Veteranen-Treffen in Hessisch Oldendorf, Niedersachsen.

Internationales VW-Veteranen-Treffen in Hessisch Oldendorf, Niedersachsen.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

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VW T1 Kastenwagen „Sofie“ von 1950.

VW T1 Kastenwagen „Sofie“ von 1950.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

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Rekonstruktion des VW-Plattenwagens von 1946.

Rekonstruktion des VW-Plattenwagens von 1946.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

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VW T1 Doka von 1964 als Kundendienstfahrzeug.

VW T1 Doka von 1964 als Kundendienstfahrzeug.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

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Protagonisten aus #BULLILOVEstories: Familie Duss aus der Schweiz.

Protagonisten aus #BULLILOVEstories: Familie Duss aus der Schweiz.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

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Frisch aus dem Bulli: die VW-Currywurst.

Frisch aus dem Bulli: die VW-Currywurst.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

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In 60 Tagen von Malaysia zum VWN-Werk in Hannover: Muhammad Syahmi (links) vor dem Bulli „Suria“, Muthiah Jeyakumaran (rechts) vor seinem Bulli „Chembozhi“ gemeinsam mit den beiden anderen Teammitgliedern von „Trip4Trees“.

In 60 Tagen von Malaysia zum VWN-Werk in Hannover: Muhammad Syahmi (links) vor dem Bulli „Suria“, Muthiah Jeyakumaran (rechts) vor seinem Bulli „Chembozhi“ gemeinsam mit den beiden anderen Teammitgliedern von „Trip4Trees“.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

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