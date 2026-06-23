Subaru gibt bis zu zehn Jahre Garantie

Subaru verlängert die Fahrzeuggarantie auf zehn Jahre. Das gilt zunächst für die beiden neuen Elektromodelle Uncharted und E-Outback sowie bis zu einer Fahrleistung von insgesamt 200.000 Kilometern. Voraussetzung ist, dass die vorgeschriebenen Wartungsintervalle (alle zwölf Monate bzw. 15.000 Kilometer) bei einem Subaru-Vertragspartner eingehalten werden. Bei einem Weiterverkauf des Fahrzeugs geht die Garantie an den neuen Halter über.

Die „Subaru Safe 10“-Garantie kann selbst später noch aktiviert werden, sollte die Wartung einmal vergessen oder nicht bei einem autorisierten Vertragspartner durchgeführt worden sein.



Ab Werk gewährt der japanische Hersteller für seine Elektromodelle eine Neufahrzeuggarantie von drei Jahren bzw. bis 100.000 Kilometer, fünf Jahre und bis 100.000 Kilometer sind es für das elektrische Antriebssystem (Elektromotoren, Getriebe, Wechselrichter und Wandler) und acht Jahre bzw. bis 160.000 Kilometer für Hochvoltbatterie. (aum)



