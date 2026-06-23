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Exklusiv: Zeekr sieht sich auf Augenhöhe mit Audi und Co.

aum – 23. Juni 2026

Von Wolfgang Schäffer

Zeekr sieht sich mit allen deutschen Premiummarken auf Augenhöhe. Das sagt Lothar Schupet, Europachef der noch jungen Marke des chinesischen Geely-Konzerns. Im Interview mit den Mediendiensten der Autoren-Union Mobilität erläutert der ehemalige BMW-Manager die Markenstrategie und die nächsten Schritte beim Aufbau des Händlernetzes. Die Frage nach einem Produktionsstandort in Europa stellt sich Zeekr im Augenblick nicht. „Das hat gewisse Vorteile, birgt aber auch Risiken. Die Geschwindigkeit, die Flexibilität und die Agilität, mit der in China Dinge erledigt werden, sind in Europa nicht einfach umzusetzen“, so Schupet. „Nach intensiven Überlegungen mit Produktion, Logistik und Distribution haben wir jetzt einen Business Case gefunden, der funktioniert. Wir mussten die Preise aufgrund der Zölle nicht anpassen.“ (aum)


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Lothar Schupet.

Lothar Schupet.

Photo: Zeekr via Autoren-Union Mobilität

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