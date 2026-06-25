Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Volkswagen expandiert nach Usbekistan

aum – 23. Juni 2026

Volkswagen expandiert nach Usbekistan. Erstmals wird dabei ein Exportmarkt vollständig von China aus gesteuert, von wo auch die Fahrzeuge der Marken VW und Jetta kommen. Exportiert werden unter anderem zunächst die VW-Modelle Tiguan L Pro, Passat Pro und Teramont Pro sowie der VS 5 und VS 7 der chinesischen Submarke Jetta. Gemeinsam mit einem lokalen Partner soll noch im Laufe eine SKD-Fertigung (Semi-Knocked Down) in der Hauptstadt Taschkent beginnen.

Usbekistan gehört mit über 38 Millionen Einwohnern zu den am schnellsten wachsenden Automobilmärkten Zentralasiens. Die Fahrzeugnachfrage hat sich seit 2021 mehr als verdoppelt und erreichte im vergangenen Jahr ein Volumen von über 461.000 Einheiten. (aum)

Weiterführende Links: Volkswagen-Presseseite

Mehr zum Thema: , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Jetta VS 5.

Jetta VS 5.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

Download:

Jetta VS 7.

Jetta VS 7.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Volkswagen-Konzern.
VW kündigt Beschäftigungssicherung
Rivian.
Volkswagen und Rivian planen ein Joint Venture
Selbstfahrender Prototyp eines VW ID Buzz.
VW-Konzern vertieft Zusammenarbeit mit Mobileye
Für den Rekordversuch in Bonneville hergerichteter VW Jetta.
Volkswagen in den USA im Temporausch
Dr. Herbert Diess, Vorsitzender des Markenvorstands Volkswagen PKW, Dr. Frank Welsch, Mitglied des Vorstands der Marke Volkswagen PKW, Geschäftsbereich „Technische Entwicklung", Klaus Bischoff, Leiter Volkswagen Design, Dr. Stephan Wöllenstein, CEO der Marke Volkwagen in China (von links).
China ist schnell: Jeder will ein Trendsetter sein

Audio

Autonews vom 24. Juni 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren