Volkswagen expandiert nach Usbekistan. Erstmals wird dabei ein Exportmarkt vollständig von China aus gesteuert, von wo auch die Fahrzeuge der Marken VW und Jetta kommen. Exportiert werden unter anderem zunächst die VW-Modelle Tiguan L Pro, Passat Pro und Teramont Pro sowie der VS 5 und VS 7 der chinesischen Submarke Jetta. Gemeinsam mit einem lokalen Partner soll noch im Laufe eine SKD-Fertigung (Semi-Knocked Down) in der Hauptstadt Taschkent beginnen.

Usbekistan gehört mit über 38 Millionen Einwohnern zu den am schnellsten wachsenden Automobilmärkten Zentralasiens. Die Fahrzeugnachfrage hat sich seit 2021 mehr als verdoppelt und erreichte im vergangenen Jahr ein Volumen von über 461.000 Einheiten. (aum)

