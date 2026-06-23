600.000 VW Crafter aus Polen

Volkswagen hat im polnischen Werk Wrzesnia den 600.000sten Crafter produziert. Es handelt sich um einen Grand California als Sondermodell Dune. Seit dem Produktionsstart vor zehn Jahren hat sich das dritte Nutzfahrzeugwerk der Marke zum größten Arbeitgeber der Region entwickelt. Rund 3000 Beschäftige fertigen dort die Fahrzeuge. Es ist der einzige Produktionsstandort für den Crafter. Das Modellportfolio reicht vom klassischen Transporter über Fahrgestelle für individuelle Aufbauten bis hin zu Reisemobilen. Verfügbar sind drei Karosserielängen von rund 6,0 bis 7,4 Metern. (aum)