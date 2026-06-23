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Next Generation Mobility

600.000 VW Crafter aus Polen

aum – 22. Juni 2026

Volkswagen hat im polnischen Werk Wrzesnia den 600.000sten Crafter produziert. Es handelt sich um einen Grand California als Sondermodell Dune. Seit dem Produktionsstart vor zehn Jahren hat sich das dritte Nutzfahrzeugwerk der Marke zum größten Arbeitgeber der Region entwickelt. Rund 3000 Beschäftige fertigen dort die Fahrzeuge. Es ist der einzige Produktionsstandort für den Crafter. Das Modellportfolio reicht vom klassischen Transporter über Fahrgestelle für individuelle Aufbauten bis hin zu Reisemobilen. Verfügbar sind drei Karosserielängen von rund 6,0 bis 7,4 Metern. (aum)

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Mitarbeiter, Management und Arbeitnehmervertreter feiern das 600.000ste Fahrzeug aus dem Werk Wrzesnia. Es ist ein Grand California Dune.

Mitarbeiter, Management und Arbeitnehmervertreter feiern das 600.000ste Fahrzeug aus dem Werk Wrzesnia. Es ist ein Grand California Dune.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

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Marzena Pillich-Gronska, Werkleiterin von Volkswagen Poznan in Wrzesnia.

Marzena Pillich-Gronska, Werkleiterin von Volkswagen Poznan in Wrzesnia.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

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VW Grand California Dune.

VW Grand California Dune.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

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VW Grand California 600 Dune.

VW Grand California 600 Dune.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

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