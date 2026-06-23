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Next Generation Mobility

Fiat feiert die italienische Lebensart

aum – 22. Juni 2026

Fiat feiert wieder einmal die italienische Lebensart –mit dem neuen 500 Hybrid Dolcevita. Das Editionsmodell ist ausschließlich als Cabriolet mit blauem Stoffverdeck erhältlich. Zur Serienausstattung zählen unter anderem verchromte Außenspiegelkappen, 16-Zoll-Leichtmetallfelgen und Voll-LED-Scheinwerfer. Spezielle Dolcevita-Badges setzen weitere Akzente. Im Innenraum fallen die Torino-Sitze mit zweifarbigen Bezügen im Karomuster und die in Wagenfarbe lackierte Armaturentafel mit verchromter Einfassung ins Auge. Gestickte Schriftzüge mit der Aufschrift „Fabbrica Italiana Automobili Torino” (Fiat) und 500-Prägungen verweisen auf die italienische Herkunft des Autos.

Alternativ zur serienmäßigen Lackierung in Ice Weiß steht die Metallic-Lackierung Celestial Blau zur Verfügung. Die Preise für den Fiat 500 Hybrid Dolcevita beginnen bei 24.990 Euro.

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Fiat 500 Hybrid Dolcevita.

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