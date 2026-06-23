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Opel feiert den Standort Kaiserslautern

aum – 22. Juni 2026

Tausende Besucher haben mit Opel am Samstag das 60-jährige Bestehen des Werks in Kaiserlautern gefeiert. Das Programm bot einen Blick hinter die Kulissen der Fabrik, Testfahrten mit dem neuen Astra, eine Oldtimer-Ausstellung mit Raritäten aus dem Fundus der Klassikabteilung und Exponate wie die 588 kW (800 PS) starke Performance-Studie Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Geboten wurden auch Livemusik, zahlreiche Aktivitäten für Kinder und Informationen rund um die Berufsausbildung im Werk.

Frühaufsteher konnten schon vor dem offiziellen Beginn der Feierlichkeiten den Start der 4. ADAC-Trifels-Oldtimerwanderung der Sportfahrer Union Kaiserslautern am Werksgelände verfolgen. Um 10 Uhr öffnete das Werk dann seine Tore für die Besucher. Sie lernten auf einem Rundgang die Abläufe im Presswerk und in der Komponentenfertigung kennen. In Kaiserslautern werden rund 400 verschiedene Komponenten hergestellt. Mehr als 350.000 hier produzierte Teile verlassen täglich das Werk in alle Richtungen Europas, wo sie dann in mehr als 30 verschiedene Opel- und Stellantis-Modelle eingebaut werden. Allein im Opel Grandland stecken über 100 Teile, die in der Pfalz gefertigt werden.

Dass Opel eng mit der Stadt verbunden ist, zeigte sich durch zahlreiche prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft. Als offizieller „Herz der Pfalz“-Partner setzt der Automobilhersteller gemeinsam mit dem 1. FC Kaiserslautern zum runden Geburtstag zudem mit Aktivitäten rund um Jugendsport, Frauenfußball und im E-Sport ein Zeichen für den Standort. (aum)

Weiterführende Links: Opel-Presseseite

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Opel feiert das 60-jährige Bestehen des Werks in Kaiserslautern: Florian Huettl.

Opel feiert das 60-jährige Bestehen des Werks in Kaiserslautern: Florian Huettl.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

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Opel feiert das 60-jährige Bestehen des Werks in Kaiserslautern.

Opel feiert das 60-jährige Bestehen des Werks in Kaiserslautern.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

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Opel feiert das 60-jährige Bestehen des Werks in Kaiserslautern (v.l.): Oberbürgermeisterin Beate Kimmel, Opel- und Vauxhall-Chef Florian Huettl, Betriebsratsvorsitzender Patrick Rübel, IG-Metallvorsitzende Christiane Brenner, Opel-Personalgeschäftsführer und Arbeitsdirektor Ralph Wangemann, Werksleiterin Bilyana Stern und Wirtschaftsminister Michael Ebling.

Opel feiert das 60-jährige Bestehen des Werks in Kaiserslautern (v.l.): Oberbürgermeisterin Beate Kimmel, Opel- und Vauxhall-Chef Florian Huettl, Betriebsratsvorsitzender Patrick Rübel, IG-Metallvorsitzende Christiane Brenner, Opel-Personalgeschäftsführer und Arbeitsdirektor Ralph Wangemann, Werksleiterin Bilyana Stern und Wirtschaftsminister Michael Ebling.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

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Opel feiert das 60-jährige Bestehen des Werks in Kaiserslautern.

Opel feiert das 60-jährige Bestehen des Werks in Kaiserslautern.

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Opel feiert das 60-jährige Bestehen des Werks in Kaiserslautern.

Opel feiert das 60-jährige Bestehen des Werks in Kaiserslautern.

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Opel feiert das 60-jährige Bestehen des Werks in Kaiserslautern, das von Bilyana Stern geleitet (3.v.l.) wird.

Opel feiert das 60-jährige Bestehen des Werks in Kaiserslautern, das von Bilyana Stern geleitet (3.v.l.) wird.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

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Opel feiert das 60-jährige Bestehen des Werks in Kaiserslautern.

Opel feiert das 60-jährige Bestehen des Werks in Kaiserslautern.

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Opel feiert das 60-jährige Bestehen des Standorts Kaiserslautern: Werksfeuerwehr.

Opel feiert das 60-jährige Bestehen des Standorts Kaiserslautern: Werksfeuerwehr.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

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Opel feiert das 60-jährige Bestehen des Werks in Kaiserslautern.

Opel feiert das 60-jährige Bestehen des Werks in Kaiserslautern.

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Opel feiert das 60-jährige Bestehen des Werks in Kaiserslautern: Start der Oldtimerwanderung.

Opel feiert das 60-jährige Bestehen des Werks in Kaiserslautern: Start der Oldtimerwanderung.

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Opel feiert das 60-jährige Bestehen des Werks in Kaisesrlautern: Livemusik.

Opel feiert das 60-jährige Bestehen des Werks in Kaisesrlautern: Livemusik.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

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Opel feiert 60 Jahre Werk in Kaiserlautern (von links): Stellantis-Personalchef und Opel-Arbeitsdirektor Ralph Wangemann, Landrat Ralf Leßmeister, IG-Metall-Vorsitzende Christiane Benner, Werksleiterin Bilyana Stern, Opel- und Vauxhall-Chef Florian Huettl, Oberbürgermeisterin Beate Kimmel, Landeswirtschafsminister Michael Ebling und Betriebsratsvorsitzender Patrick Rübel.

Opel feiert 60 Jahre Werk in Kaiserlautern (von links): Stellantis-Personalchef und Opel-Arbeitsdirektor Ralph Wangemann, Landrat Ralf Leßmeister, IG-Metall-Vorsitzende Christiane Benner, Werksleiterin Bilyana Stern, Opel- und Vauxhall-Chef Florian Huettl, Oberbürgermeisterin Beate Kimmel, Landeswirtschafsminister Michael Ebling und Betriebsratsvorsitzender Patrick Rübel.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

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