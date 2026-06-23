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„Runter vom Gas“: Kinderzeichnungen gewinnen die Abstimmung

aum – 22. Juni 2026

Nach einer öffentlichen Abstimmung zu drei verschiedenen Vorschlägen steht fest, dass Kinderzeichnungen die neuen Plakatmotive der Verkehrssicherheitskampagne „Runter vom Gas“ sein werden. Sie werden ab Spätsommer entlang der Autobahnen vor risikoreichem Verhalten am Steuer warnen und zu gegenseitiger Rücksichtnahme auffordern. Kinder in ganz Deutschland können nun bis zum 5. Juli eigene Zeichnungen zum Thema Verkehrssicherheit einreichen. Die besten Einsendungen können dann die für die Abstimmung ursprünglich mit KI gestalteten Motive durch echte Kinderzeichnungen ersetzen. Zusätzlich werden alle ausgewählten Beiträge in einer Onlinegalerie auf der Website von „Runter vom Gas“ veröffentlicht.

Die beiden anderen Motivreihen „Totenillustrationen“ und „Leichensäcke“ landeten mit etwas Abstand auf dem zweiten und dem dritten Platz. Die Abstimmung über die Plakatreihe hatte erstmals unter Beteiligung der Bevölkerung stattgefunden.

Die Verkehrssicherheitskampagne „Runter vom Gas“ ist eine 2008 ins Leben gerufene Initiative des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR) und des Bundesverkehrsministeriums. Sie auf die Risiken im Straßenverkehr und die vielfältigen Unfallursachen aufmerksam machen. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung ist Kooperationspartner der Plakataktion, deren Motive regelmäßig wechseln. (aum)

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„Runter vom Gas“-Plakatserie „Kinderzeichnungen“.

„Runter vom Gas“-Plakatserie „Kinderzeichnungen“.

Photo: Runter vom Gas via Autoren-Union Mobilität

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„Runter vom Gas“-Plakatserie „Kinderzeichnungen“.

„Runter vom Gas“-Plakatserie „Kinderzeichnungen“.

Photo: Runter vom Gas via Autoren-Union Mobilität

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„Runter vom Gas“-Plakatserie „Kinderzeichnungen“.

„Runter vom Gas“-Plakatserie „Kinderzeichnungen“.

Photo: Runter vom Gas via Autoren-Union Mobilität

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„Runter vom Gas“-Plakatserie „Totenillustrationen“.

„Runter vom Gas“-Plakatserie „Totenillustrationen“.

Photo: Runter vom Gas via Autoren-Union Mobilität

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„Runter vom Gas“-Plakatserie „Leichensäcke“.

„Runter vom Gas“-Plakatserie „Leichensäcke“.

Photo: Runter vom Gas via Autoren-Union Mobilität

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