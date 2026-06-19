Fahrbericht Renault 4 E-Tech Plein Sud: Ab in die Sonne

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die den Unterschied ausmachen. Ein offenes Dach gehört auf jeden Fall dazu. Der Renault 4 E-Tech Plein Sud setzt diese einfache Idee in die elektrische Gegenwart um. Mit seinem elektrischen Stoff-Faltdach holt der moderne Stromer viel Sonne ins Auto und verbindet das Frischluft-Feeling mit Retro-Charme. Ganz ohne Kompromisse kommt das Open-Air-Feeling allerdings nicht aus.

Der Namenszusatz „Plein Sud“ bedeutet auf Deutsch „Direkt nach Süden“. Genau so fühlt sich die Fahrt mit dem offenen Franzosen auch an. Das große Stoffdach der Experten von Webasto und ist das Herzstück des Wagens. Es ist 92 Zentimeter lang und 80 Zentimeter breit. Per Tastendruck von innen oder per Sprachbefehl öffnet sich der Himmel. Das funktioniert sogar während der Fahrt bis Tempo 90. Ein kleiner Windschutz sorgt dafür, dass es im Innenraum trotzdem angenehm leise bleibt. Ist das Dach zu, hört man kaum einen Unterschied zum geschlossenen R 4.



Den Renault 4 E-Tech Plein Sud gibt es ausschließlich mit der großen Batterie. Die sogenannte Comfort-Range-Variante startet in der Ausstattungsstufe Techno und für mindestens 38.600 Euro. Das sind exakt 1800 Euro mehr als für den geschlossenen R4.



Hinter dem griffigen Lenkrad des Plein Sud stellt sich schon nach wenigen Metern ein wohliges Urlaubsgefühl ein. Das liegt nicht nur am langen Stoff-Faltdach, das viel Sonne und eine frische Brise ins Cockpit lässt. Es ist vor allem das wunderbar ausgewogene Fahrverhalten, mit dem der französische Elektro-Crossover im Alltag punktet. Mit einer Länge von 4,14 Metern wuselt der Wagen erstaunlich flink durch enge Innenstädte. Dank des kleinen Wendekreises und der angenehm leichtgängigen Lenkung gelingt jedes Einparkmanöver völlig mühelos. An der Ampel schieben die 110 kW (150 PS) des Elektromotors den Wagen spritzig und lautlos an. Man sitzt leicht erhöht, genießt eine gute Übersicht nach allen Seiten und freut sich über das direkt ansprechende Triebwerk.



Wer die Türen des Renault 4 E-Tech Plein Sud öffnet, blickt auf eine gelungene Mischung aus modernem Lounge-Flair und sympathischen Retro-Elementen. Anstelle von trist wirkendem, dunklem Plastik haben sich die französischen Designer für wohnliche Stoffe und frische Farben entschieden, die sofort gute Laune verbreiten. Die Sitze sind bequem, und trotz der kompakten Außenmaße überrascht der Retro-Renault mit einem großzügigen Platzangebot. Zumindest vorne, denn trotz des ordentlichen Radstands von 2,62 Metern entpuppt sich die Rückbank für Erwachsene als einer der wenigen Schwachpunkte des Franzosen.



Hinten wird es für größere Personen eng



Größere Passagiere ab 1,85 Meter Körpergröße stoßen hinten an allen Ecken und Enden an ihre Grenzen. Die Knie kontaktieren unbarmherzig die Rückseiten der Vordersitze und echte Entspannung will sich auf längeren Strecken nicht einstellen. Erschwerend kommt hinzu, dass die vorderen Sitze so tief im Fahrzeug montiert sind, dass Fondpassagiere die Füße nicht darunter stellen können. Da hilft es auch kaum, dass der Fahrzeugboden im Fond erfreulich flach ausfällt. Selbst nach oben hin wird es unerwartet eng, da das zusammengerollte Stoff-Faltdach im hinteren Bereich wertvolle Zentimeter raubt und große Mitfahrer dauerhaft mit den Haaren am Dachhimmel entlangschrammen. Für Familien mit kleineren Kindern oder als Ablage für Einkaufstaschen reicht das Abteil völlig aus, als vollwertiger Viersitzer für die Urlaubsreise taugt der charmante Franzose jedoch nicht.



Ganz anders sieht die Welt zum Glück ein paar Zentimeter weiter hinten aus. Das Heck des Renault präsentiert sich nämlich als echter Alltags-Meister. Der Kofferraum schluckt ordentliche 375 Liter Gepäck und verfügt über ein praktisches Unterbodenfach, in dem die Ladekabel sauber verschwinden. Das Beladen von schweren Kisten gerät dank einer niedrigen Ladekante zum Kinderspiel. Wenn der Wocheneinkauf einmal größer ausfällt oder lange Gegenstände transportiert werden müssen, lässt sich nicht nur die Rückbank im Verhältnis 60 zu 40 umklappen. Auch die Lehne des Beifahrersitzes lässt sich komplett flachlegen, wodurch eine stolze Durchladelänge von bis zu 2,20 Metern entsteht.



Das clevere Google-Multimedia wird bald noch schlauer



Auch beim Thema Infotainment gibt es nichts zu meckern. Im Gegenteil. Das Herzstück der Bedienung ist das sogenannte „openR link“-System, das sich über zwei große, brillante Zehn-Zoll-Bildschirme erstreckt. Da das System auf echter Google-Software basiert, ist die Menüführung so einfach und flüssig wie auf einem modernen Smartphone. Die Navigation über Google Maps berechnet Routen in Echtzeit und plant notwendige Ladestopps auf längeren Reisen vollautomatisch ein.



Ein echter Segen im Alltag ist der Sprachassistent. Ein einfaches „Hey Google“ genügt, um die Temperatur der Klimaanlage zu regeln, ein neues Reiseziel einzugeben oder nach dem Wetter am Zielort zu fragen. In absehbarer Zeit soll der bisher eingesetzte Google Assistant durch Google Gemini ersetzt werden. Dies geschieht im Rahmen eines automatischen Over-the-Air-Updates. Danach wird der neue, KI-gestützte Assistent deutlich leistungsfähiger: Anstatt beispielsweise nur auf festgelegte Formulierungen zu reagieren, wird er in der Lage sein, natürliche Gespräche zu führen und komplexere Aufgaben zu erledigen.



Im Vergleich zum herkömmlichen R 4 ändert sich in Sachen Fahrverhalten nichts. Verlässt man die Stadt in Richtung Landstraße oder Autobahn, zeigt der Plein Sud seine gemütliche Seite. Die Federung ist straff, bügelt aber die meisten Unebenheiten glatt. Erst große Schlaglöcher oder Querfugen lassen das Fahrwerk etwas bockig reagieren. Doch selbst bei höherem Tempo bleibt es im Innenraum überraschend leise. Trotz des großen Stoffdachs klappert oder dröhnt nichts.

Wer die Fahrt noch entspannter gestalten möchte, nutzt die praktischen Schaltwippen hinter dem Lenkrad. Mit ihnen lässt sich die Bremskraft beim Gaswegnehmen in drei Stufen regeln. In der stärksten Stufe verzögert der Renault so kräftig, dass man das Bremspedal durch das One-Pedal-Driving kaum noch berühren muss. Gleichzeitig fließt die gewonnene Energie direkt zurück in die 52-kWh-Batterie, was die Reichweite verbessert.



Über den „Multi-Sense“-Knopf am Lenkrad lässt sich der Charakter des Autos zudem im Handumdrehen anpassen. Im Eco-Modus rollt der Franzose besonders sparsam und zurückhaltend, während der Comfort-Modus den perfekten Mix für den Alltag bietet. Wer es eilig hat, schaltet in den Sport-Modus. Dann strafft sich die Lenkung spürbar, und das Auto setzt jeden Gasbefehl sofort in spürbaren Vortrieb um.



Mit seinem kraftvollen Elektromotor ist der R 4 stets flott unterwegs, und die 52-kWh-Batterie bietet genügend Reichweite für unbeschwerte Ausflüge. Den Verbrauch gibt Renault mit 15,9 kWh an. Das sind im Schnitt 0,2 kWh mehr als bei der geschlossenen Variante. Dadurch sinkt die maximale Reichweite für den Plein Sud um moderate 17 Kilometer auf immer noch vertretbare 392 Kilometer.



Mit einem Basispreis von über 36.000 Euro ist der charmante Franzose zwar kein Schnäppchen, doch für Lifestyle-Fans, die ein praktisches Elektroauto mit viel Charakter und echtem Wohlfühlfaktor suchen, ist der Plein Sud die richtige Wahl. Neben der offenen Version soll das Portfolio des Renault 4 noch um eine Allradvariante erweitert werden. Wann das sein wird, bleibt allerdings noch offen. (aum)



Daten Renault 4 E-Tech Electric



Länge x Breite x Höhe (m): 4,14 x 1,80 x 1,57

Radstand (m): 2,62

Antrieb: Elektromotor, FWD, 1-Gang-Getriebe

Leistung: 110 kW / 150 PS

Max. Drehmoment: 245 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 8,2 Sek.

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 15,9 kWh

Batteriekapazität: 52 kWh

WLTP-Reichweite: 392 km

Leergewicht / Zuladung: min. 1537 kg / 443 kg

Kofferraumvolumen: 375–1149 Liter

Max. Anhängelast: 750 kg

Basispreis: 36.300 Euro