Kia EV2: Der Black-Line ist das neue Topmodell

Kia erweitert die Angebotspalette seines Einstiegs-Stromers EV2 um die neue Topversion Black-Line. Kennzeichen sind exklusiv gestaltete schwarze Designelemente an der Karosserie und ein ebenfalls schwarzes Interieur mit einer Ausstattung in Ledernachbildung und vielen Komfortmerkmalen. Der Kia EV2 Black-Line hat serienmäßig die größere 61-kWh-Batterie an Bord und kann mit einer Akkuladung bis zu 418 Kilometer zurücklegen. Insgesamt stehen für den EV2 Black-Line sieben Außenfarben zur Wahl, die sich auch mit einem schwarzen kombinieren lassen. Die neue Topversion ist zu Preisen ab 40.890 Euro erhältlich. (aum)