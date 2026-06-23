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Next Generation Mobility

Kia EV2: Der Black-Line ist das neue Topmodell

aum – 20. Juni 2026

Kia erweitert die Angebotspalette seines Einstiegs-Stromers EV2 um die neue Topversion Black-Line. Kennzeichen sind exklusiv gestaltete schwarze Designelemente an der Karosserie und ein ebenfalls schwarzes Interieur mit einer Ausstattung in Ledernachbildung und vielen Komfortmerkmalen. Der Kia EV2 Black-Line hat serienmäßig die größere 61-kWh-Batterie an Bord und kann mit einer Akkuladung bis zu 418 Kilometer zurücklegen. Insgesamt stehen für den EV2 Black-Line sieben Außenfarben zur Wahl, die sich auch mit einem schwarzen kombinieren lassen. Die neue Topversion ist zu Preisen ab 40.890 Euro erhältlich. (aum)

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Kia EV2 Black-Line.

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Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

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