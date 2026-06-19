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Next Generation Mobility

Vorschau: Von Markenflaggschiffen, Mondautos und Kleinkrafträdern

aum – 19. Juni 2026

Da liegen Welten zwischen: In der nächsten Woche stellen wir einen neuen einen Zwei- und einen neuen Siebensitzer vor. Smart kehrt mit dem #2 zu seinen Wurzeln zurück. In Rom gab es einen ersten Ausblick auf das neue Modell, das auf der Mondial de l'Automobile in Paris gezeigt wird. Und dann kommt der Skoda Peaq, mit dem die Marke in das Segment der elektrischen Siebensitzer einsteigt. Das Modell wird das neue Markenflaggschiff.

Der Renault Megane E-Tech erhält ein Facelift. Das beliebte E-Auto bekommt ein frisches Design und moderne Technik. Guido Borck nennt die Details.

Kleinkrafträder mühen sich mit ihrer gesetzlich auf 45 km/h begrenzten Geschwindigkeit durch den Verkehr und werden oft als Hindernis wahrgenommen. Die Zero XB bildet da keine Ausnahme, aber sie zeigt im Praxistest, welche Freiräume eine elektrische Enduro auch in der kleinsten Klasse öffnet.

2028 soll es erstmals wieder eine Mondlandung geben – und ein Mondauto. Die Technik des Pegasus genannten Lunar Rovers kommt von General Motors, die Reifen von Goodyear.

Jürgen Pander wirft einen Blick zurück auf den zweitaktenden Wartburg 353, der vor 60 Jahren der Stolz der Automobilindustrie in der DDR war.

Darüber hinaus halten wir sie täglich über weitere Neuigkeiten aus der bunten Welt der Mobilität auf Rädern auf dem Laufenden. (aum)

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Noch getarnt: Skoda Peaq.

Noch getarnt: Skoda Peaq.

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

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Smart #2.

Smart #2.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

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Zero XB.

Zero XB.

Photo: Autoren-Union Mobilität

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Mondauto Pegasus von General Motors für die Artemis-Mission 2028.

Mondauto Pegasus von General Motors für die Artemis-Mission 2028.

Photo: GM via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 19. Juni 2026

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