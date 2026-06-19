125 Jahre Motorsport bei Skoda (17): 50 Titel für den Fabia S2000

Nach der Einführung der zweiten Fabia-Generation im Jahr 2007 fiel in Mladá Boleslav die Entscheidung, nach vierjähriger Pause wieder mit einem Werksteam in den internationalen Rallyesport zurückzukehren. Anlass bot nach dem Rückzug aus der Weltmeisterschaft die neu geschaffene Super-2000-Rallye-Klasse (S2000) mit permanentem Allradantrieb, Saugmotoren bis zwei Liter Hubraum und ein Minimum an Elektronik. Das bedeutete, dass gegenüber dem technologisch fortschrittlichen Vorgänger Fabia WRC mit seinem Turbomotor einige wesentliche Änderungen vorgenommen werden mussten. Dennoch bot der Fabia Super 2000 am Ende mit 280 PS nur 20 PS weniger als der WRC.

Skoda stellte den neuen Wagen bei der Rallye Monte Carlo 2009 vor. Der Fabia S2000 war auf Anhieb erfolgreich, darunter der Sieg von Juho Hänninen und Mikko Markkula bei der Rallye Russland im Juli sowie die beiden Siege von Jan Kopecký und Petr Starý bei der Barum-Rallye und der Rallye Costa Brava. Kopecký und Starý fuhren in ihrer ersten Saison auf den zweiten Platz in der neuen IRC-Meisterschaft (Intercontinental Rally Challenge (IRC). Skoda belegte zudem den zweiten Platz in der Herstellerwertung – obwohl das Team bewusst nicht an der gesamten Serie teilgenommen hatte.



2010 gewann Skoda dann schließlich die IRC-Serie und Juho Hänninen sicherte sich vor Jan Kopecký den Fahrertitel. Trotz starker Konkurrenz sicherte sich Skoda in den folgenden zwei Jahren mit Andreas Mikkelsen am Steuer auch die Markenmeisterschaft. 2011 gewannen Juho Hänninen und Mikko Markkula den ersten Weltmeistertitel in der Super-2000-Serie für die Marke. Ab 2013 startete das Auto in der Rallye-Europameisterschaft, die es drei Jahre lang dominierte.



Die äußerst erfolgreiche Karriere des Super 2000 gipfelte im Sieg von Jan Kopecký und Pavel Dresler bei der Rallye-Meisterschaft im asiatisch-pazifischen Raum 2014. Dazu kamen anschließend weitere Siege in nationalen Meisterschaften. Der Skoda Fabia S2000 gewann zwischen 2009 und 2014 weltweit insgesamt 50 nationale und internationale Titel. Er signalisierte damit Rückkehr der Marke in die Rallyesport-Spitze. (aum)



