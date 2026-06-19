Nissan bleibt an Störtebekers Seite

Nissan bleibt auch in diesem Jahr Kooperationspartner der Störtebeker Festspiele auf Rügen. Die Freilichtveranstaltung beginnt morgen und ist bis 5. September auf der Naturbühne Ralswiek zu sehen. Vor Ort präsentiert der Automobilhersteller seine aktuelle Modellpalette, mit besonderem Fokus auf die beiden neuen vollelektrischen Modelle Micra und Leaf. Nissan zeigt auf dem Veranstaltungsgelände aber auch weitere Fahrzeuge – vom Leichtfahrzeug Silence S04 über Juke, Qashqai und X‑Trail bis zum Hochdachkombi Townstar Kombi.

Auf der Naturbühne Ralswiek, die Platz für rund 7500 Zuschauer bietet, wird in diesem Jahr das Stück „Likedeeler“ („Gleichteiler“) aufgeführt. Es erzählt die Geschichte der legendären Piraten rund um Klaus Störtebeker, die für Fairness und Gleichheit stehen.



Die Aufführungen finden montags bis samstags jeweils ab 20 Uhr statt. Ergänzt wird das Programm durch die Freiflugvorführung mit Adlern, Falken und Bussarden. Nissan unterstützt die Störtebeker Festspiele seit 1993. (aum)



