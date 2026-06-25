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Next Generation Mobility

Die Top Ten der Woche

aum – 22. Juni 2026

Alle Abruf- und Downloadzahlen beruhen diese Woche allein auf den Werten vom Auto-Medienportal. Weil unsere Medien vor einem grundlegenden Umbau stehen, fallen in der nächsten Zeit die Zahlen von e-Medienportal, Auto-Newsdesk, dem englischen Portal Car-Newsdesk und der Exklusivseite Car-Editor´s unter den Redaktionstisch. Übrig bleiben nur die immerhin genau 658.540 Abrufe und Downloads bei Auto-Medienportal, der künftigen Dachmarke für alle Portale der Autoren-Union Mobilität.

Die Top Ten der Woche beim Auto-Medienportal

1. Der Skoda Peaq hat über 1,5 Millionen Kilometer hinter sich

2. Auf Fritten-Jagd durch Benelux

3. Can-Am Großglockner Challenge mit Rekordbeteiligung

4. Stellantis richtet seine Lieferwagen neu ein

5. Fahrbericht BYD Dolphin G DM-i: Kleinwagen-Konkurrent mit Kabelanschluss

6. Der V8 unter den E-Maschinen: Mercedes startet Produktion des Axialflussmotors

7. Fahrbericht Leapmotor B05: Noch ein Preisbrecher

8. Peugeot hat wieder einen GTi 9.

9. Alfa Romeo siegt erneut bei der Mille Miglia

10. Alpine 390 GTS: Leidenschaft mit Fastback

348.601 Fotos und 4163 Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche an unsere rund zwei Millionen Leser und unsere Kollegen in den Redaktionen aus, die das Material für ihre Berichterstattung verwenden. Das Foto und das Video der Woche zeigen den Prototyp des Skoda Peaq bei Erprobungsfahrten. (aum)

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Foto der Woche: Prototyp des Skoad Peaq bei Erprobungsfahrten.

Foto der Woche: Prototyp des Skoad Peaq bei Erprobungsfahrten.

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 24. Juni 2026

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